Сам сред скандинавци: Българин отново затвърди мястото си в световния елит в ски ориентирането

Най-успешният български състезател в ски ориентирането - Станимир Беломъжев, отново затвърди мястото си в световния елит в този спорт. Тачо, който след броени дни ще навърши 38 години, финишира на престижното 6-о място в спринта от втория кръг на Световната купа в Швеция. Българинът показа, че все още разполага с експлозивност в краката, за да запише още едно силно класиране в най-късата дистанция в ски ориентирането.

Само преди дни Беломъжев спечели бронз от Световната купа в България, а сега показа добра форма и на старта на Световната купа в Швеция, финиширайки спринтовата дистанция за време от 16:19 мин. - на малко повече от минута изоставане от победителя Аапо Випола от Финландия. Топ 3 допълниха Никлас Екстром (Финландия) и Джонатан Стал (Швеция). Станимир изпревари и класни състезатели като Андрей Ламов, Йорген Баклид и други.

Впечатление прави, че топ 10 е съставен изцяло от скандинавски представители, а Беломъжев е единственото изключение. Трябва да се отбележи, че Андрей Ламов е руснак, но в последните години представлява Швеция заради санкциите, наложени на Русия. Така Станимир, който е двукратен световен шампион от 2017 и 2022 г., отново показа, че е сред най-добрите в този спорт, и то около месец преди Световното първенство в Япония.

Понастоящем Станимир Беломъжев е и треньор на националния отбор по ски ориентиране. В следващите дни на него и останалите състезатели от националния отбор предстоят още три старта - средна дистанция, щафети и дълга дистанция. А защо Станимир Беломъжев се превърна в (не)възможен шампион в ски ориентирането - гледайте в интервюто с него по-долу.

