Младата надежда на женския ни биатлон, която доближи световния топ 10, а сега гледа към олимпийското трасе

Чудото и надеждата на българския биатлон - така описват хората Лора Христова, която е част от осемте биатлонисти, които ще представят страната ни на най-големия спортен форум в света - Олимпийските игри в Милано/Кортина. Освен в индивидуалните надпревари Христова ще вземе участие и в женската и смесената щафета. Това ще бъде втора Олимпиада за Христова след тази в Пекин през 2022 година.

Младата Лора Христова ще вземе участие във втората си Зимна олимпиада

Лора Христова е едно от най-стабилните и перспективни имена в българския женски биатлон след това на Милена Тодорова, която за жалост е съпътствана от редица здравословни проблеми през този сезон. Биатлонистката от Троян през последните години се превърна в реален фактор при жените.

Христова доближи топ 10 на света

На Световното първенство по биатлон в Ленцерхайде през 2025-та Христова завърши на престижното 13-то място в конкурентната дисциплина 15 км индивидуално - най-доброто класиране за България на турнира и личен връх за тогава 21-годишната националка.

Още преди това Христова се утвърди като доминираща фигура в летния биатлон. На Световното първенство в Брезно-Осърбле тя спечели три световни титли – в суперспринта, спринта и преследването. Хеттрикът ѝ изведе България до първото място в класирането по медали заедно с бронза, извоюван от съотборничката ѝ Валентина Димитрова.

От Троян до световните трасета в биатлона

Пътят на Лора Христова към големия спорт започва в родния ѝ град Троян, в клуб „Аякс“, където първият ѝ треньор Цветан Цочев-Куршума запалва интереса ѝ към биатлона още когато тя е на 11 години. Оттогава следват участия на световни първенства за юноши, медали от младежки шампионати, дебют в Световната купа и участие на Олимпийските игри в Пекин.

"Не е имало моменти, в които съм искала да захвърля всичко. Винаги това, което правя, ми е доставяло удоволствие", споделя Лора пред bTV и описва биатлона като „борба със себе си и дисциплина“ в интервю пред „Свободна Европа”.

Христова ще може да бъде наблюдавана в четири различни дисциплини на тазгодишната Зимна олимпиада - на 8 февруари от 15:00 часа (4х6 км смесена щафета), на 11 февруари от 15:10 часа (15 км жени индивидуално), на 14 февруари от 15:40 часа (7,5 км жени индивидуално) и на 18 януари от 15:40 часа (4х6 км женска щафета), а пълна ТВ програма на българското участие в Милано/Кортина ще откриете в линка.

