"Частният ученик" в биатлона, който израсна главоломно и е готов за подвизи на Зимната олимпиада

"Българските олимпийци в Милано/Кортина" е спортна поредица на Actualno.com, в която представяме спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026.

Ако трябва да се посочи един състезател от зимния олимпийски отбор на България, който да е показал най-голямо израстване за кратък период от време, то това е Константин Василев. Младият национал по биатлон прави истински фурор в последните няколко седмици - с представяне, което се доближава до световния елит, и то без да е имало сериозни индикации за нещо подобно. Поне като външни белези. Ако се загледаме по-детайлно обаче, няма нищо случайно в неговия прогрес, дошъл непосредствено преди олимпийския му дебют в Милано/Кортина.

Константин Василев направи крачка назад, за да се засили към Милано/Кортина 2026

Роден в семейство на спортисти, Константин и неговата сестра Ивайла от малки са потопени в различни спортове за издръжливост - ориентиране, лека атлетика, планинско бягане, а по-късно идва и срещата с биатлона. Майка му и баща му са треньори по лека атлетика, като основават свой собствен клуб в Ловеч. Като юноша Константин постига добри резултати по национални и международни шампионати по лека атлетика и планинско бягане, но по-късно фокусът му се измества изцяло към биатлон, притеглен от намиращата се в близост до Ловеч школа на Троян.

Василев се върна в Б отбора, за да се готви по индивидуален план

От няколко години Василев е част от мъжкия национален отбор, но през миналия сезон среща предизвикателства да отговори на общите натоварвания. Така той и неговият баща решават да го изтеглят от А отбора и да го присъединят към Б отбора, където да се готви по индивидуален план. Това очевидно дава резултат, като още през лятото се появиха индикации за това - спечели балканска титла при мъжете в летния биатлон, побеждавайки състезателите от А отбора на България.

По-щадящата подготовка даде резултат за Василев

Зимният сезон за Василев започна с ясната цел да се докаже, че може да се представя успешно на стартове от Световната купа. На няколко пъти той влезе в медийното полезрение не с резултати, а с по-скоро куриозни моменти: веднъж пропусна да влезе във финалния коридор и трябваше да се връща, а на друг старт пък направи изпреварване извън очертанията на трасето, заради което българската щафета бе дисквалифицирана. Дори и тогава обаче се виждаше, че Константин напира за силни резултати - и го показа на практика малко след това.

Изключителното представяне на Константин Василев в Оберхоф и в Руполдинг

На Световната купа в Оберхоф Василев направи изключително преследване, в което се изкачи с 26 места, за да завърши на 30-то място и да влезе в зоната на точките. На следващата седмица той получи шанс на трети в мъжката щафета на България в Руполдинг. След първите два силни поста на Благой Тодев и Владимир Илиев, дойде и неговия ред. Коцето стартира от девета позиция и направи уникален пост - след първата стрелба излезе четвърти, а след втората стрелба отново бе безгрешен, за да излезе втори, на стотни от лидера Мартин Понсилуома от Швеция.

В крайна сметка Василев предаде щафетата четвърти, като България никога не се е намирала толкова напред на такъв етап от мъжка щафета. И макар крайното класиране на щафетата да не бе в топ 10, Василев показа със своя пост, че може да се конкурира с най-добрите биатлонисти в света. Това най-вероятно се дължи на решението на неговия баща да го дръпне от тежките и непоносими натоварвания в А отбора, анализира и спортният коментатор на Eurosport Асен Спиридонов.

Частен ученик с основна роля на неговия баща

"При Константин Василев има една особеност, че той се подготвя по една система, която е доста по-щадяща, отколкото е общата система на натоварванията в националния отбор. Той е малко като частен ученик. Баща му има голяма роля в неговото израстване, защото се оказва, че този състезател може би е способен да дава по-добри резултати, когато не е подложен на зверски натоварвания. Просто такъв е неговият тип. И се вижда, че това лавиране - да не се следва на сляпо един мащаб върху всички членове на националния отбор, и това позволяване на състезателите да "кривнат" малко от общата система, при Коцето Василев дава резултат", заяви Спиридонов в подкаста Volleyball Explained.

Дали "частното училище" ще донесе по-добри резултати на Константин Василев на Зимната олимпиада - предстои да разберем в следващите дни. На 8 февруари той ще стартира на 4х6 км в смесената щафета, а после му предстоят 20 км индивидуално на 10 февруари, 10 км индивидуално на 13 февруари и 4х7,5 км мъжка щафета на 17 февруари.

Автор: Стефан Йорданов

