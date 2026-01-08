Любопитно:

Антъни Джошуа няма да се пенсионира въпреки това, която “чичо“ му каза

08 януари 2026, 09:43 часа 254 прочитания 0 коментара
Антъни Джошуа няма да се пенсионира въпреки това, която “чичо“ му каза

Наскоро излезе информация, че боксьорът Антъни Джошуа ще се пенсионира. Човек, представящ се за чичо му, съобщи, че 36-годишният британец ще прекрати кариерата си. Но според информация на „Daily Mail“ това няма да се случи. През декември 2025 г. Джошуа беше на ринга и победи Джейк Пол, а девет дена по-късно претърпя ужасяваща катастрофа в Нигерия. Тогава той загуби двама близки приятели и плъзнаха слухове за неговото пенсиониране.

Адедамола Джошуа: „Той се пенсионира“

Преди дни Адедамола Джошуа, който се представя за чичо на Антъни Джошуа, каза следното пред нигерийското издание „PUNCH“: „Основното е, че той се пенсионира. Това ни носи облекчение, защото всеки път, когато е на ринга, емоциите ни идват в повече. Когато падне в нокдаун, сърцата ни ще изскочат. Това е твърде голяма травма за нас. Щастливи сме, че реши да си тръгне, докато все още е на върха“. Но според информация на „Daily Mail“, 36-годишният боксьор няма да прекрати кариерата си.

Още: Кое решение на Антъни Джошуа спаси живота му и какво си призна шофьорът му?

Антъни Джошуа

Адедамола не говори от името на Джошуа

Британското издание твърди, че Адедамола не говори от името на Джошуа и че той няма планове да се пенсионира. Представителите на боксьора не са дали коментар, когато са били потърсени. Очакваше се Джошуа, който през декември 2025 г. победи Джейк Пол, най-накрая да се бие с Тайсън Фюри тази година в дългоочакван двубой в тежка категория между двама от най-добрите британски боксьори. Но предстои да видим кога Джошуа ще бъде готов да се върне на ринга след катастрофата.

Още: Двама от треньорите на Джошуа са загиналите в тежката катастрофа в Нигерия

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Антъни Джошуа
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес