Бившата приятелка на Тайгър Уудс го обвини в сексуален тормоз

Ерика Херман е била служителка на Уудс, като е правила секс с него. След това обаче той я принудил да подпише споразумение за неразкриване на информация или ще бъде уволнена. В съдебните протоколи се твърди, че когато Уудс се разделил с Херман през 2022-ра, той я изгонил от дома си, взел ѝ парите, домачните любимци и личните вещи.

"Шеф, който налага различни условия на работа на служителите си заради сексуалната им връзка, е сексуален тормоз", твърди адвокатът на Ерика - Бенджамин Хобас. Голфърът все още не е говорил публично за обвиненията.

По-рано Ерике твърдеше, че е имала устна уговорка, че ще може да живее в дома на голфъра поне още пет години след раздялата им. Но вместо това през октомври 2022-ра хора на Уудс ѝ събрали багажа и са я принудили да напусне къщата.

Заради нарушаването на устната договорка бившата половинка на Тайгър Уудс поиска обезщетение в размер на 30 милиона долара. Тя също така твърди, че в къщата е държала 40 000 долара в брой, които са били присвоени.

Erica Herman, who was a longtime girlfriend of professional golfer Tiger Woods, has accused the 15-time major champion of sexual harassment, according to a court filing by Herman's attorney in Florida. https://t.co/e1PUjHYehv