Гордост! Българин отново е медалист в Диамантената лига на леката атлетика

Звездата на българската лека атлетика Божидар Саръбоюков спечели втори пореден медал на състезание от Диамантената лига! Атлет №1 на България спечели бронзов медал в дългия скок на Диамантената лига в Сямън, като записа резултат от 8.29 метра. Победител в състезанието стана живата легенда Милтиадис Тентоглу от Гърция, повеждайки в световната ранглиста за годината с резултат от 8.46 метра. Среброто пък заслужи Таджей Гейл от Ямайка с 8.32.

Божидар Саръбоюков с бронз от Диамантената лига в Сямън

Саръбоюков, който спечели бронз от Световното първенство в Торун в зала тази зима, продължава да блести в света на леката атлетика. Националният ни рекордьор в дългия скок спечели сребро и на Диамантената лига в Шанхай, а сега отново се качи на почетната стълбичка, показвайки постоянство в резултатите си. Този път Божидар успя да победи Матия Фурлани от Италия, който завърши на четвърта позиция с 8.28 метра.

За Божидар предстоят още четири старта в Диамантената лига - на 4 юни в Рим, на 10 юли в Монте Карло, на 21 август в Лозана и на 27 август в Цюрих. Той на практика е единственият българин, който в момента се състезава в Диамантената лига - най-голямата верига състезания под егидата на Световната атлетика, която събира най-добрите атлети с персонални покани. Пламена Миткова също има стартове в Диамантената лига, но в последно време тя имаше проблеми с контузии.

