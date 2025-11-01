Войната в Украйна:

Браво! 6 медала за българските момичета на Световното по приобщаващо фигурно пързаляне

01 ноември 2025, 14:47 часа 289 прочитания 0 коментара
Ана Василева и Вяра Янева, с треньор Милена Димитрова, спечелиха общо шест медала на Световното първенство по приобщаващо фигурно пързаляне за атлети със специални потребности, което се проведе в Лондон.

Василева се състезава в ниво L1 при жените и взе три златни отличия. Янева участва също при жените, но в ниво L4, и извоюва сребърен медал за волната си програма и два бронзови за елементи.

"Тимът е много доволен от постигнатите резултати, а Милена Димитрова благодари както на родителите, така и на цялата общност на фигурното пързаляне в България, специално на кънки клуб Елит, в който тя работи със своята група", написаха от БФ Кънки във Фейсбук.

Сред организаторите на Световното първенство в Лондон са Мина Здравкова и Кристофър Дейвис, които представяха България до 2021 година при танцовите двойки.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
