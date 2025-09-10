Олимпийската шампионка, която загуби всичките си пари и обяви фалит, но успя да започне на ново

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Сферата на спорта е една от най-доходоносните в днешни дни. Професионалните атлети често се превръщат в глобални брандове и печелят милиони. Но не всички могат да се справят със славата и да задържат печалбата си. Историята познава много случаи на спортисти, достигнали върховете на кариерата си, които се сблъскват с внезапни финансови затруднения. Парите могат да бъдат както благословия, така и тежко бреме. Днешният случай е за една олимпийска шампионка, която среща множество предизвикателства след пика на кариерата си. Но вместо да се предаде, тя намира начин да се възстанови и да превърне трудностите в нови възможности.

Славата и паденията на една шампионка

Дороти Хамил наследява традицията на американското олимпийско величие: наследница на безсмъртната Пеги Флеминг, Хамил завладява света, като печели златен медал на Олимпийските игри през 1976 г. и световна титла през същата година. Скоро страната и светът се влюбват в нея заради косата и усмивката ѝ, а успехът, славата и парите я последват. По време на професионалната си кариера Хамил печели милиони от спонсорство и парични награди.

Част от наследството на Хамил през 80-те години на миналия век е участието ѝ в The Ice Capades - емблематично ледено шоу, в което участват вариететни изпълнители и звезди на фигурното пързаляне. Въпреки този очевиден успех The Ice Capades изпитва затруднения през 80-те години, тъй като конкуренцията на Disney on Ice и Ice Follies принуждава Ice Capades да се опита да завладее каквато и да е публика, останала след като Disney се е насочил към детския и семейния пазар. До 1991 г. International Broadcasting Corporation, компанията майка на Ice Capades, подава молба за обявяване в несъстоятелност по глава 11.

Надеждата за по-голямо величие, довела до провал

По това време Дороти Хамил е във втори брак и смята, че може да върне предишната слава на Ice Capades, като превърне марката от аморфно вариететно шоу в пълнометражна история за леда. За да осъществи тази си мечта, Хамил и съпругът ѝ откупуват Ice Capades от фалит през 1993 г. и потапят още 6 млн. долара собствени и заемни средства в обновяването на франчайза.

Резултатът беше изпълнението на "Frozen in Time: Cinderella on Ice", което въпреки красотата си не успя да възроди марката. След като управлява Ice Capades само две години, Хамил е принуден да продаде закъсалия бизнес на Пат Робъртсън, който закрива шоуто през 1995 г. След като изчерпва собствените си ресурси, в комбинация с провала на веригата си от арени за пързаляне (която може би е пострадала от съсредоточаването ѝ върху начинанието Ice Capades), Хамил е принуден да обяви личен фалит през 1996 г., 20 години след олимпийския ѝ триумф.

Зад усмивката на шампионката: Трудностите, които не пречупиха Хамил

За съжаление фалитът не е краят на трудностите на Дороти Хамил. Тя прекарва още години в борба за попечителство над дъщеря си, бори се с депресията и накрая се справя с ужасяващата реалност на рака на гърдата. Макар че много хора, изправени пред фалит, трябва да преодолеят стигмата и срама от фалита, в сравнение с фалирали знаменитости като Дороти Хамил повечето хора понасят изпитанията в относително уединение. Известните личности обаче знаят, че всяка тяхна стъпка ще бъде разглеждана в очите на обществеността, така че те трябва да се съсредоточат върху истинското предизвикателство на фалита - да възстановят финансовия си живот чрез оптимизъм, дисциплина и работа.

Историята на Дороти Хамил още не е приключила. Преживяла рак, фалит, депресия и развод, тя е запален филантроп и си партнира с марката за витамини Nature's Bounty, за да популяризира здравето и благосъстоянието. И макар че вече не се занимава професионално с фигурно пързаляне, тя се фокусира върху "прости неща" като разходка на кучета, туризъм и колоездене. Преминала през някои от най-тежките предизвикателства на живота, Дороти Хамил е символ на успеха, борбата, издръжливостта и надеждата.

Автор: Дария Александрова

