Лора Христова лети над Пирин планина! Няма кой да бие неостаряващия Владимир Илиев (СНИМКИ)

Олимпийската бронзова медалистка от Милано и Кортина 2026 - Лора Христова, завърши на второ място в преследването на Държавното първенство по биатлон в Банско. От слабата стрелба на 22-годишната състезателка се възползва Валентина Димитрова, спечелила дисциплината. След края на надпреварата Христова полетя от връх Тодорка с парапланер и около 20 минути беше високо над Пирин планина. При мъжете 39-годишният Владимир Илиев спечели и трите старта.

Представителят на клуб Аякс (Троян) триумфира в преследването, след като в предишните дни стана първи в индивидуалната дисциплина и в спринта. Илиев направи осем пропуска в четирите си стрелби, но въпреки това удържа атаката на Благой Тодев, който завърши със същия брой наказателни обиколки. Изключително емоционален беше финалът на третия днес Антон Синапов, който с тази надпревара сложи край на състезателната си кариера.

При жените четири пропуска при втората стрелба и общо седем в преследването попречиха на Лора Христова да запише требъл на първенството. От това се възползва Валентина Димитрова, спечелила дисциплината със само две наказателни обиколки. Трета се нареди Ирина Георгиева (8 грешки) - и трите призьорки са от НСА.

При 19-годишните в изключително оспорван финал Николай Николов от Сапарева баня изпревари само с 0,1 секунда своя съотборник Георги Джоргов и така лиши световния шампион за юноши от възможността да спечели всички държавни титли тази година. Бронзът остана за Мартин Христов от Аякс. При девойките неговата Райа Аджамова също завоюва три златни медала от шампионата. Тя направи пет пропуска на стрелбището, втора остана Никол Петкова от Амбарица, а трета е Десислава Минчева от Сапарева баня.

Веднага след края на състезанието Лора Христова събра погледите на зрителите в ски-зоната като полетя от връх Тодорка с парапланер с инструктор и в продължение на 20 минути се рееше над Пирин планина.

