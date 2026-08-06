Без знаме и химн за руските гимнастички на Световното в Германия

Гимнастичките от Русия и Беларус ще се състезават на Световното първенство по художествена гимнастика в Германия без национални символи, заяви пред ТАСС Торстен Хартман, прессекретар на Германския съюз по гимнастика. „На руски и беларуски спортисти е разрешено да участват в състезания по художествена гимнастика във Франкфурт на Майн в съответствие с правилата на Международната федерация по гимнастика (Световна гимнастика/World Gymnastic). Те ще се състезават без национални символи – без знаме или химн. Вместо тях ще се използва знамето на Международната федерация.

Румънски кмет срещу решение на FIG: Руското знаме и химн нямат място в града ни (ВИДЕА)

Статутът

Този статут за делегациите от Русия и Беларус на Световното първенство по художествена гимнастика през 2026 г. е договорен от Международната федерация по гимнастика, Германския съюз по гимнастика, в сътрудничество с германското федерално правителство. Световната гимнастика е уведомила и двете страни за това“, каза Хартман.

Още: С или без руското знаме? Европейската федерация по гимнастика излезе с решение

Световното първенство във Франкфурт на Майн, Германия, ще се проведе от 12 до 16 август. Руските спортисти ще могат да се състезават там за първи път от пет години.

На 27 юли Световната гимнастика призова за неограничен достъп за руски спортисти, участващи в турнири под нейна егида, но подчерта, че на някои състезания могат да бъдат направени изключения в случай на ограничения, наложени от властите на страната домакин. На 31 юли пресслужбата на Европейския съюз по гимнастика обяви, че руски спортисти също ще се състезават без национални символи на Европейското първенство по спортна гимнастика в Хърватия, което ще се проведе от 12 до 23 август.

Международните федерации по гимнастика се обявиха срещу руските химн и знаме, къде е България?

Снимки: iStock