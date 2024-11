Българка стана шампион по ММА в много елитна организация

Англичанката с български корени Дакота Дичева завоюва най-голямото отличие в кариерата си досега! Тя спечели световната титла в категория муха на организацията PFL. 25-годишната ММА звезда записа победа с технически нокаут във втория рунд срещу Тайла Сантос.

След като стана №1 за Европа в организацията, пред Дакота идваше тежкият тест да се изправи за световната титла срещу Тайла Сантос. Бразилката има доста впечатляваща кариера. Само до преди година все още се състезаваше в най-елитната организация за смесени бойни изкуства – UFC. Сантос дори достигна до мач за титлата срещу истинската икона в спорта Валентина Шевченко, който загуби с неединодушно съдийско решение.

DAKOTA DITCHEVA STOPS TAILA SANTOS IN ROUND TWO 💥



Ditcheva stays undefeated and becomes the new PFL women's flyweight champion 🏆 #PFLWorldChampionship IS LIVE NOW ON ESPN+ 📺 pic.twitter.com/Co7gtsVOVF