Българката, която прегази всичко по пътя до финала: Излизам за реванш на Световното по борба

Българската националка Юлияна Янева даде интервю пред БНТ след класирането си за финала на Световното първенство по борба в Загреб, Хърватия в категория до 68 килограма. До двубоя за титлата нашата представителка се справи с много трудни противнички, сред които медалистки от големи форуми. Янева призна, че най-трудната схватка за нея е била първата срещу Пак Сол Гум (КНДР), в която надделя със 7:6.

Янева излиза за реванш на финала на Световното

"Радвам се отново да дам интервю за БНТ по такъв повод. Година и един месец след Олимпийските игри много се радвам за това, което се случи днес. Събрах се след всичко. Успях да покажа още веднъж коя е Юлияна Янева. Срещата на 1/2-финала беше доста трудна от гледна точка на напрежение. Напрежението може да ти изиграе много лоша шега. Така се случи по-рано днес срещу севернокорейката. Срещата беше инфарктна, макар че поведох. Най-трудно ми беше точно срещу нея. Показах характер, макар да бях много изморена", заяви Янева, която се завръща на тепиха след тежка контузия.

"На 1/2-финала всичко беше стратегия. Играх предпазливо. Съперничката ми бе грамотна, опитна, и физически е доста силна. Показах характер, бях стабилна и си знаех, че ще я победа", каза националката ни за победата над Лун Цзя (Китай).

За титлата в четвъртък вечер европейската шампионка от 2023-а ще излезе срещу Ами Иши (Япония), световна шампионка от по-горната категория. "На финала ще бъда по-спокойна, тъй като медалът е гарантиран. Не се задоволявам с това. Не толкова заради цвета на медала, а защото през 2023 г. имах среща с представителката на Япония и поради напрежение, не можах да си изиграя картите. В момента търся реванш", допълни боркинята ни.

