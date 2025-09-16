Скръбна вест! Почина вицепрезидентът на Българската федерация по борба

Скръбна вест покоси българската борба! Вицепрезидентът на Българската федерация по борба Стефан Николов напусна този свят на 59-годишна възраст. Той бе отговорник за ресор „Свободна борба“ и дългогодишен член на Управителния съвет на федерацията. "Загубата е огромна за целия ни спорт и за нашето голямо борческо семейство. Изказваме най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели", написаха от родната централа и дадоха информация за погребението.

"Стефан Николов отдаде голяма част от живота си на българската борба. С безрезервната си отдаденост, професионализъм и любов към спорта той остави ярка следа в развитието и успехите на нашата федерация. Неговият принос, труд и морална подкрепа ще останат завинаги в паметта на българската борба и всички, които имаха честта да работят с него.

Загубата е огромна за целия ни спорт и за нашето голямо борческо семейство. Погребението ще се състои в четвъртък, 18.09.2025 г., от 12 часа в Гробищен парк „Архангел Михаил“, кв. Бояна – Витоша, ул. „Бояна парк“ №4, 1616 София. Изказваме най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели. Поклон пред светлата му памет!", написаха от Федерацията.

