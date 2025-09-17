Войната в Украйна:

Първи медал за България: Юлияна Янева се класира за финала на Световното по борба! (ВИДЕО)

17 септември 2025, 19:24 часа 442 прочитания 0 коментара
Юлияна Янева осигури първи медал за България на Световното първенство по борба в Загреб, Хърватия! В полуфинала на категория до 68 килограма нашата състезателка се наложи с 6:1 над Лун Цзя (Китай), която през миналата година стана шампионка на финалите в неолимпийски категории (65 кг). В спора за титлата Янева ще премери сили с Ами Иши от Япония. 22-годишната азиатка взе златото на 72 кг на планетарния форум в Тирана през миналата есен.

Юлияна Янева излиза за титлата!

По-рано на турнира Юлияна Янева тушира европейската шампионка Ханум Велиева (Русия) в квалификациите, след което надделя над Пак Сол Гум (КНДР) със 7:6. На четвъртфиналите българката победи и Катерина Зелених (Румъния) с 8:4. Това ще бъде първи медал от световни първенства за 27-годишната ни националка, която за последно стана европейска шампионка в същата зала през 2023. Преди това тя имаше сребро от Варшава 2021 и два бронзови медала от надпревари на Стария континент, но на 72 кг.

 

Другата ни представителка Биляна Дудова пък ще се бори на репешажите на 62 кг, след като победилата я по-рано Ким Ок Джу прескочи полуфиналите. Българката загуби на старта на 62 кг. Националите на Корейската народнодемократична република правят изненадващо силен турнир, като до момента имат два златни медала и заемат четвърто място в общото класиране.

Ким не се ограничи с победата с 8:0 срещу Дудова и я повтори на четвъртфиналите срещу Маниша Маниша от Индия, след което надви действащата шампионка на Русия в категорията Амина Танделова с 14:3. Така Биляна Дудова стигна до репешажите, където ще стартира срещу италианката Аурора Кампаня.

