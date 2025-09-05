Българката, която спечели златен, сребърен и бронзов медал на едни олимпийски игри

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Днес не са много хората, които знаят кой е първият и единствен спортист в историята на България, спечелил пълен комплект медали от едни олимпийски игри. Това невероятно постижение от не толкова далечната 1988 година, непокътнато и до днес, е дело на великата Ваня Гешева. Тя успява да се качи и на трите стъпала на олимпийската стълбичка в рамките на два дни, като по пътя побеждава най-голямата си съперничка. Но ето как започва любовта на крехкото момиче, неуспяло на пистата, към спорта, който ще я превърне в легенда.

Шампионката на България, която покори олимпийската стълбичка за два дни

Ваня Гешева е родена на 6 април 1960 година в пловдивското село Брестовица. Още от най-ранна детска възраст баща ѝ, който е футболист в местния отбор, вижда в нея бъдещ спортист. Той настоява, че дъщеря му има бъдеще на пистата като лекоатлетка. На 12 години тя кандидатства в спортното училище в Пловдив с лека атлетика, но остава резерва, тъй като е твърде дребна и слабичка. След време Ваня, както и останалите резерви са извикани за втори шанс. Тогава треньорката Надежда Василева харесва младото момиче и я запалва по новия по онези години спорт – кану-каяк. Лодката и греблото предизвикват интереса на Ваня, която в този момент дори и не подозира, че скоро те ще се превърнат в част от нейното съществуване.

Успехите за тандема Гешева и Василева не закъсняват. На 15 години тя печели първата си титла при жените от държавно първенство. Става шампионка на двойка каяк с Милка Асенова. Впоследствие тя ще спечели 25 национални медала, 19 от които златни, и ще бъде непобедена от 1978 до 1988 г. Изявите ѝ на местно ниво не остава незабелязани от треньорите на националния отбор, които я привличат на специализирана подготовка. Само две години по-късно, на 17-годишна възраст, тя печели първото си отличие от голямо състезание. На тази крехка за спорта възраст тя завоюва бронзов медал на двойка каяк с Илияна Николова от Световното първенство в София през 1977 г. Същата вечер Гешева спи с медала в ръка. Година по-късно взима сребърен медал с четворка каяк.

Началото на олимпийската епопея на Ваня Гешева

През 1980 година Гешева прави своя дебют на олимпийската сцена. Игрите са в Москва, а родната състезателка ще участва в дисциплината едноместен каяк. Тя заминава за руската столица с амбициите да влезе в челната петорка, но съдбата има по-големи планове за нея или, както самата тя казва, звездите ѝ се наредиха. Гешева пресича линията втора и се окичва със сребърния медал, превръщайки се в първата медалистка на България в този спорт. Тогава именитата германка Биргит Фишер става най-младата шампионка – едва на 18 години.

През 1983 година Ваня Гешева добавя още едно престижно отличие в кариерата си. Тя става световна вицешампионка от шампионата в Тампере. Следващата година е олимпийска, а Игрите ще се проведат в Лос Анджелис. Гешева е един от многото български спортисти, които са сред фаворитите за олимпийски отличия отвъд Океана. Но заради бойкота на социалистическите държави, българската делегация не заминава за САЩ. Така мечтаният реванш срещу германската звезда Биргит Фишер се отлага с 4 години.

Съперничеството с Фишер вече започва да оказва своето влияние върху българката. Тя не може да свикне с идеята да бъде втора на всяко едно състезание, в което участва и двете, и си поставя за цел да я победи. През 1986 година Гешева покорява нов връх в кариерата си, когато става световна шампионка на първенството в Монреал. Тя обаче не може да се наслади напълно на триумфа си, тъй като основната ѝ съперничка отсъства по майчинство. На шампионата в Монреал Гешева печели и бронзов медал на двойка каяк с Диана Палийска. Двете запазват сътрудничеството си до Игрите в Сеул през 1988 година.

48 часа за историята

Разочарованието през 1984 г. и горчивият привкус от победата през 1986 г. само подготвят Гешева за апогея през 1988 г. На Игрите в Сеул Ваня Гешева и Биргит Фишер отново спорят за олимпийската титла. Българката губи от германката на 1/2-финала, но във финалната гонка повежда още след старта и не позволява на съперничката си да ѝ отнеме лидерството, пресичайки финалната линия с 12 стотни аванс. По този начин, след 8 години чакане, Ваня нанася първо поражение на звездата в този спорт и става първата олимпийска шампионка на България в кану-каяка. Само след два часа Ваня Гешева в тандем с Диана Палийска отново е на стълбичката и отново след надпревара с германките на 500 метра двуместен каяк. Родната двойка завършва на втората позиция. На следващия ден Гешева добавя и бронз с българската четворка заедно с Диана Палийска, Борислава Иванова и Огняна Петкова.

Страната ни става свидетел на един безпрецедентен факт в историята на българския спорт. Ваня Гешева се превръща в единствения спортист в историята на България, който печели три медала на един олимпийски форум - златен на 500 метра едноместен каяк, сребърен на двойка каяк 500 метра и бронзово отличие на четворка каяк 500 метра. Покорила олимпийския връх, Гешева решава да сложи край на състезателната си кариера, но остава близо до любимия спорт, който ѝ е донесъл толкова много. Тя признава, че неведнъж е искала да се откаже и да захвърли всичко. Но дори зима, сняг, сурови условия, тренировки на минус 10 градуса, измръзнали ръце и лед по греблата не са я отказали от голямата ѝ цел.

Автор: Дария Александрова

