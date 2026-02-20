Състезание под неутрален флаг или не съвсем: Руската фигуристка, която породи дискусии около екипировката си

Руската фигуристка Аделия Петросян привлече сериозно внимание по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Макар около екипировката ѝ да възникнаха спорове дали отговаря изцяло на правилата, тя ще вземе участие във финала в четвъртък вечер.

През последните четири години руски състезатели по фигурно пързаляне не участваха в международни надпревари извън страната. До миналия вторник, когато Петросян представи волната си програма в квалификациите на индивидуалната надпревара при жените. Осемнадесетгодишната състезателка си осигури място на Олимпийските игри чрез турнир в Русия, а първата ѝ поява на голям международен форум предизвика силен интерес. В четвъртък тя ще се бори във финала, макар част от зрителите да смятат, че не е трябвало да получи право на участие.

Аделия Петросян се състезава с екипировка силно наподобяваща руското знаме

Като представителка на Русия, Петросян се състезава под неутрален флаг, тъй като руските спортисти остават санкционирани от Международния олимпийски комитет заради войната в Украйна. Въпреки това по време на изпълнението си тя се появи с червено яке, бял топ и син панталон – комбинация, която според някои напомня цветовете на руското знаме и може да се тълкува като намек за националната ѝ принадлежност.

От Международния олимпийски комитет засега не виждат нарушение и фигуристката ще стартира във финала на индивидуалната надпревара. Тя ще излезе на леда под музиката на Майкъл Джексън като двадесета поред и е сочена за една от претендентките за златото. Специално внимание ще бъде насочено към изпълнението на тройния ѝ аксел – елемент, който може да се окаже решаващ в битката за медалите.

Аделия Петросян е родена през 2007 година и е една от най-ярките представителки на новото поколение в руското фигурно пързаляне при жените. Тя тренира в школата на Етери Тутберидзе, известна с подготовката на олимпийски и световни шампионки, и се отличава с изключително висока техническа сложност в програмите си. Петросян бързо се утвърждава на национално ниво с престижни класирания и се смята за една от най-перспективните състезателки на своето поколение.

