Действащият шампион оцени шансовете си за титлата във Формула 1, негов съперник му даде 100%

Действащият шампион във Формула 1 Макс Верстапен признава, че има вероятност да спечели тазгодишната си титла при пилотите и да удължи серията си от пет поредни шампионски титли. След не особено доброто начало на сезона нещата за нидерландеца започнаха да се подобряват. Той взе две победи в Монца и Азербайджан, както и няколко подиума. Това го върна в борбата за титлата и увеличи натиска върху дуото на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис. В момента австралийският пилот води с 22 точки пред Норис, а Верстапен е на 63 точки.

Верстапен оцени шансовете си за пета поредна титла

В последните шест кръга, включително три спринта, остават общо 174 точки. Верстапен не е бил в позиция на преследвач по време на четиригодишната си доминация като световен шампион. Въпреки това той има своите добри шансове за трофея и тази година. Преди началото на уикенда в САЩ пилотът на Ред Бул анализира ситуацията. Той обясни, че просто ще даде най-доброто от себе си и ще се опита да постигне възможно най-добри резултати за своя отбор. Той бе попитан как би оценил шансовете си да стане шампион, след като един от съперниците му в лицето на Ландо Норис му дава 10%, докато Джордж Ръсел от Мерцедес вярва на 100% в нидерландеца.

"50 на 50, или печелиш, или не", заяви Верстапен, говорейки преди Гран при на САЩ. "Не мисля за това. Този автомобил е различен от предните, така че няма гаранция, че ще работи навсякъде. Просто се опитвам да приемам нещата състезание след състезание."

Верстапен е готов за победа в САЩ

Последните резултати на нидерландския пилот могат да дадат надежда на него, Ред Бул и феновете, а Верстапен е оптимист за победа в Остин: "Със сигурност ще се опитаме. Последните три уикенда бяха много добри за нас. Все още смятам, че в Сингапур не използвахме максимално потенциала на автомобила. Това е страхотна писта за каране и съм любопитен да видя какво можем да направим."

Надпреварата за голямата награда на САЩ ще се проведе в неделя, 19 октомври, с начален час 22:00 българско време. Състезателният уикенд ще започне в петък, 17-и, с първата тренировка от 20:30 часа. В 00:30 в събота ще се проведе квалификацията за спринта, който ще бъде от 20:00 същия ден. В неделя от 00:00 започва квалификацията за основното състезание.

