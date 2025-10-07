"Пътник в собствения си автомобил": Ферари рискува да загуби един от най-добрите пилоти във Формула 1

"Газ до дупка" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Дария Александрова, посветена на най-бързите пилоти на планетата.

Вече седем сезона Шарл Льоклер чака първия си истински опит за световната титла във Формула 1 с отбора на Ферари. И в една разочароваща кампания през 2025 г. знаците са все по-ясни: търпимостта на монегаския пилот достига своя предел. Шарл Льоклер изгря през 2018 година като дебютант с Алфа Ромео и след само една година си спечели място във Ферари. От него се очакваше да помогне за първата титла при конструкторите на отбора от 2008 г. насам. Сега, седем сезона по-късно, тази цел все още не е изпълнена.

Търпението на Льоклер се изчерпва

Всъщност Льоклер имаше една истинска възможност да се бори за първото място. Това се случи през 2022 г., когато отборът на Ферари започна силно, докато Макс Верстапен и Ред Бул не иззеха инициативата. Промяната в правилата, отнасяща се до пода на автомобила, въведена по време на Гран при на Белгия, също се оказа пагубна за Скудерията. Но дотогава щетите вече бяха нанесени. Благодарение на комбинацията от редица пилотски и стратегически грешки Верстапен вече беше натрупал преднина, която нямаше да изпусне. Все пак това беше ценен опит за светкавично бързия Льоклер.

Досега Льоклер беше доста сдържан по отношение на това, че Ферари се нуждае от време, за да се върне на върха. След 2022 г. настъпиха значителни промени в управленската структура на отбора - най-вече пристигането на новия тим-шеф Фред Васьор - и постепенният напредък стана очевиден. За да поставим нещата в перспектива, през 2023 г. Ред Бул доминираше, но до следващата година Макларън, Ферари и Мерцедес имаха какво да покажат. Льоклер спечели състезанията в Монако и Италия през миналия сезон, като по този начин развълнува тифозите. Нещо повече, Скудерията се бореше с Макларън за титлата при конструкторите до последното състезание - борба, която за малко не спечели.

Скудерията стартира 2025-а с огромни очаквания

Все пак това показа, че Ферари наистина се е върнала в челото, а с пилотската двойка Льоклер и Люис Хамилтън 2025 г. трябваше да донесе краен успех. Това обаче не се случи. Скудерията все още няма нито една победа в Гран при през този сезон, като успя да постигне само незначителен успех с победата на Хамилтън в спринтовото състезание в Китай. SF-25 не е близо до темпото на доминиращия Макларън, а Ферари също така не успя да въведе ефективни актуализации. Докато Red Bull продължи да се развива успешно в последните състезания, италианският тим остана в задънена улица.

Това беше болезнено очевидно в Сингапур. Мерцедес, Ред Бул - или по-скоро Макс Верстапен - и Макларън бяха равностойни, докато Ферари се бореше за скрап. Льоклер и Хамилтън трябваше да управляват внимателно спирачките си в ранните етапи, а в случая на Хамилтън частта действително се повреди в края на надпреварата и му бе отнето 7-о място. Това само по себе си беше разочароващо, но това, което остана, беше очевидното разочарование на Льоклер. Той нарече себе си "пътник" в собствения си автомобил и с огорчение призна, че не очаква по-нататъшни успехи до края на 2025 г.

Мисли ли Льоклер за раздяла с Ферари?

Макар че новите правила, които ще се появят през 2026 г., може да предложат нови възможности за Ферари, изглежда сякаш вярата на Льоклер в този "отбор мечта" започва да избледнява. Може ли той все още да реализира амбициите си за титла с емблематичния италиански отбор? Монегаскът може би се приближава до кръстопът. Монегаският пилот има дългосрочен договор с Ферари и остава ангажиран с отбора до 2026 г., но няма да е изненадващо, ако тихо преценява възможностите си. Ако не успее да заблести отново в червено догодина, може би ще се наложи да се премести. Естествено, за това е необходимо да се освободи място в някой от водещите отбори.

Засега е ясно, че търпението на Льоклер се изчерпва. 27-годишният пилот вижда как пилоти като Верстапен постигат огромни успехи и показва, че и той може да бъде истински претендент за титлата. Ферари знае какво трябва да направи: да предостави на Льоклер автомобил, способен да печели. В противен случай Скудерията рискува да загуби своята звезда.

