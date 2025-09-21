Войната в Украйна:

Депутатът от ГЕРБ отпадна от Световното по борба

21 септември 2025, 21:49 часа 428 прочитания 0 коментара
Депутатът от ГЕРБ отпадна от Световното по борба

Народният представител от политическа партия ГЕРБ Даниел Александров не успя да преодолее репешажите на Световното първенство по борба в Загреб (Хърватия).

Българинът загуби с 1:4 от германеца Ханес Вагнер, пети на Евро 2025, в категория до 87 килограма на класическия стил. Преди това Александров записа победа и загуба от олимпийския вицешампион Алиреза Мохамадипиани (Иран), който стигна до финала.

Така България приключи първенството със сребро на Юлияна Янева и петото място на Биляна Дудова (62 кг) и Ахмед Магамаев (97 кг) в свободния стил, предава БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
борба Даниел Александров информация 2025
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес