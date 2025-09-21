Депутатът от ГЕРБ отпадна от Световното по борба

Народният представител от политическа партия ГЕРБ Даниел Александров не успя да преодолее репешажите на Световното първенство по борба в Загреб (Хърватия).

Българинът загуби с 1:4 от германеца Ханес Вагнер, пети на Евро 2025, в категория до 87 килограма на класическия стил. Преди това Александров записа победа и загуба от олимпийския вицешампион Алиреза Мохамадипиани (Иран), който стигна до финала.

Така България приключи първенството със сребро на Юлияна Янева и петото място на Биляна Дудова (62 кг) и Ахмед Магамаев (97 кг) в свободния стил, предава БТА.