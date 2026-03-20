Директор в Кампос Рейсинг: Има реална възможност Никола Цолов да бъде първият българин във Формула 1!

Никола Цолов се завърна в България след сензационната си победа в Гран при на Австралия във Формула 2. Българският талант пристигна на родна земя заедно с двама директори на „Кампос Рейсинг“, които са категорични, че Цолов има реален шанс да се придвижи към Формула 1. След пристигането си пилотът веднага се насочи към семейството си и кратка почивка.

Директорите на "Кампос Рейсинг" категорични в успеха на Цолов

„Нашите планове са ясни – да спечели Ф2. Ако завърши минимум в топ 5 в крайното класиране, ще има сериозна възможност да се придвижи и към Формула 1“, коментираха директорите пред bTV. „Спомням си как още като започваше с картинга хората казваха, че той е един на милион пилоти. От Ред Бул знаят, че Никола е специален. Бих ви казал само едно – вие имате реалната възможност да имате първия българин във Ф1.“

Спомени от детството и любими неща в България

19-годишният пилот рядко намира време да се прибере у дома заради натовареното ежедневие и тренировъчния режим във Валенсия, където е позициониран отборът му. Въпреки това, завръщането вкъщи за него е специален момент. Цолов призна, че най-добре почива на собственото си легло, сред спомени от детството, пресни домати и свеж въздух: „Всеки път, когато се прибера вкъщи, си спомням началото на пътя ми в моторните спортове. Това чувство никога не се забравя“.

След победата в Австралия Цолов е решен да продължи усилената подготовка за сезона, като следващият му старт се очаква на 7 юни в Монако. Българският лъв остава съсредоточен и мотивиран за остатъка от сезона във Формула 2.

