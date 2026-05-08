Войната в Украйна:

"Отстранено човече": Ужасен пример за борбата с отровите от пестицидите в България

08 май 2026, 7:42 часа 626 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Отстранено човече": Ужасен пример за борбата с отровите от пестицидите в България

До отстраняването на "това човече" имаше само 2 килограма хванати незаконни пестициди в България. Очевидно е уволнен този чиновник – това заяви изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски. Но на изричен въпрос на БНТ подал ли е сигнал, отговорът беше странен: "Би трябвало отговорните институции да се задействат".

"Надяваме се да не са засегнати водоизточниците в района" - това е обобщение на информацията, дадена от д-р Мавровски за случая от село Вардим, в района на Свищов. В началото на месец май бяха открити около 50 тона препарати за растителна защита (инсектициди и торове). От общото количество, 12 тона са забранени за употреба препарати, а други 18 тона са опасни торове, а е установен и разлив, който според БАБХ застрашава подземни води и почва - Още: БАБХ разкри опасен разлив на отровни пестициди край Свищов

Д-р Мавровски заяви, че имало случаи на открити препарати, ползвани за отглеждане на посеви зърно, а те унищожавали не само вредители, но и самото растение – отделя се отрова в цвета и пчелите, които го опрашват, умират. "Сутрин, като си разбърквате чайчето, си го приемате, а някои са канцерогенни, предизвикват рак на простатата", цветисто обясни д-р Мавровски.

"Агенцията работи и то така, както не е работила досега", увери д-р Мавровски и заяви, че е нужно оборудване, за да се извършва прецизно работата, "както и заплащане". Той каза, че работещи по границата за проверки почвали със заплати от 700 евро месечно, "което е скандално".

Още: Разследват разлива на опасни пестициди в Свищовско

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
БАБХ Пестициди Свищов Ангел Мавровски инсектициди село Вардим
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес