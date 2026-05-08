"Отстранено човече": Ужасен пример за борбата с отровите от пестицидите в България

До отстраняването на "това човече" имаше само 2 килограма хванати незаконни пестициди в България. Очевидно е уволнен този чиновник – това заяви изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски. Но на изричен въпрос на БНТ подал ли е сигнал, отговорът беше странен: "Би трябвало отговорните институции да се задействат".

"Надяваме се да не са засегнати водоизточниците в района" - това е обобщение на информацията, дадена от д-р Мавровски за случая от село Вардим, в района на Свищов. В началото на месец май бяха открити около 50 тона препарати за растителна защита (инсектициди и торове). От общото количество, 12 тона са забранени за употреба препарати, а други 18 тона са опасни торове, а е установен и разлив, който според БАБХ застрашава подземни води и почва

Д-р Мавровски заяви, че имало случаи на открити препарати, ползвани за отглеждане на посеви зърно, а те унищожавали не само вредители, но и самото растение – отделя се отрова в цвета и пчелите, които го опрашват, умират. "Сутрин, като си разбърквате чайчето, си го приемате, а някои са канцерогенни, предизвикват рак на простатата", цветисто обясни д-р Мавровски.

"Агенцията работи и то така, както не е работила досега", увери д-р Мавровски и заяви, че е нужно оборудване, за да се извършва прецизно работата, "както и заплащане". Той каза, че работещи по границата за проверки почвали със заплати от 700 евро месечно, "което е скандално".

