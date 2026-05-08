8 май в историята: Бунтовниците в Стрелча смело громят противника по време на Априлското въстание

8 май 1876 г.: Въстаниците в Стрелча бележат частичен успех

На този ден през 1876 година бунтовниците от Априлското въстание смело отбраняват Стрелча и дори успяват да постигнат частична победа над Хазъф паша.

През размирната 1876 г. Стрелча участва редом с Панагюрище, Копривщица и Клисура в подготовката на Априлското въстание. Въпреки че в това малко селище живеят едва 300 български семейства, то оставя отпечатък в историята на Априлското въстание.

Само няколко часа след гърмежа на първата пушка въстанието е обявено и в Стрелча. Още с влизането си в селището, въстаниците нахлуват в турската махала и правят опит за завземане на турската джамия. Апостолът, който ръководи бунтовниците, нарежда да се изработи топ от казанова лула, увита с насмолено въже. Той издава заповед главните изходи на Стрелча да се завземат. Старците, жените и децата са изведени към Копривщица. В очакване на помощ врагът не се предава.

Кара Мехмед успява да се измъкне от джамията и стига до Османово. Там той е подкрепен от башибозук и черкези. Но въпреки малобройния състав и превъзходството на противника, въстаниците успяват да отбият първата атака. Следва втора атака, при която врагът прави опит за удар по фланговете. В средата са стрелчани, които са заобиколени от копривщенци и панагюрци.

По това време Панайот Волов издава заповед за организирано изтегляне. Докато бунтовниците от Копривщица отстъпват, тези от Панагюрище и Стрелча залягат в окопите в Господ махала, Сръбенец и Крушака.

През това време врагът влиза в Стрелча и освобождава джамията. Следва атака на въстаниците, при която враговете са отбити. През това време по-голяма част от панагюрците се оттеглят. Панайот Волов повежда бунтовниците от Стрелча към Копривщица. Врагът остава да вилнее в Стрелча и я изпепелява до основи. В неравната битка врагът разполага с 6000 редовни войници, 2000 души башибозук, 6 модерни оръдия, както и 2 ескадрона конница.

Дори след потушаването на Априлското въстание революционерите от Стрелча не се отказват. Те сформират единствената по рода си българска чета, която продължава да се сражава с врага. Само четирима четници - Мильо Тодоров Балтов, Гаврил и Янко Гуджеви, Александър Евстатиев оцеляват след скитане и сражения с врага в продължение на цели 20 месеца в Балкана.

На 23 декември 1877 г. четниците се установяват над село Петрич, след което се присъединяват към руските войски, под ръководството на генералите Криденер и Дандевил. Заради героизма си те са обявени за водачи на руския отряд. На 31 декември 1877 г. успяват да освободят родната си Стрелча с помощта на полковник Николай Тимирязев.

