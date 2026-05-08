От днес започва Джиро д'Италия у нас

От днес до 10 май страната ни е домакин на една от най-престижните колоездачни надпревари в света - Джиро Д"Италия. Стартът ще бъде даден малко преди 14:00 часа от северното пристанище в Несебър, а трите етапа от надпреварата ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Дължината на първия етап е 147 километра, а финалът се очаква малко след 17:00 часа в Бургас. Още: Бургас посрещна Джиро д’Италия с песен (ВИДЕО)

На няколко етапа

Вторият етап е утре, като той е и най дългият - от Бургас до Велико Търново.

Финалният трети етап пък ще се проведе в неделя по маршрута от Пловдив до София.

Заради мащабното спотно събитие във всички градове от трите етапа е въведена специална организация на движението.

Церемонията по представянето на отборите се състоя на 6 май. В състезанието участват 23 отбора и 184 колоездачи.

Очаква се в дните около трите етапа България да бъде посетена от над 30 000 туристи.

