Жалко! Никола Цолов остана извън точките на старта на новия сезон във Формула 2

Младата надежда на България в моторните спортове Никола Цолов не успя да влезе в зоната на точките в първото състезание за новия сезон във Формула 2. Българинът остана 17-ти в спринтовата надпревара на пистата "Албърт Парк" в Австралия. Цолов направи добър старт от шестата позиция в Мелбърн и напредна с две позиции в рамките на първата обиколка, но след серия от грешки той се смъкна в класирането.

Цолов финишира 17-ти в спринта на "Албърт Парк"

Парагваецът Джошуа Дюрксен ликува с победата в Мелбърн. Втори завърши Ноел Леон, а на подиума с тях се качи още Алекс Дън. В зоната на точките влязоха още Тасанапол Интрапувасак, Ритомо Мията, Габриеле Мини, Лорънс ван Хьопен и Роман Билински, който пресече финалната линия на деветото място, но след наказанието на Стеншорн се класира осми.

Първият състезателен уикенд за годината във Формула 2 ще завърши тази нощ с основното състезание, което е предвидено за 2:25 часа българско време. То ще бъде с продължителност от 33 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса, а Цолов ще стартира от петата позиция.

