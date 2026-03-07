Войната в Украйна:

Верстапен катастрофира на старта на новия сезон във Формула 1 (ВИДЕО)

07 март 2026, 11:46 часа 308 прочитания 0 коментара
Верстапен катастрофира на старта на новия сезон във Формула 1 (ВИДЕО)

Четирикратният шампион във Формула 1 Макс Верстапен стартира кошмарно новия сезон 2026, след като катастрофира в квалификацията за Гран при на Австралия. Пилотът на Ред Бул каза, че не може да определи причината за катастрофата си. Той претърпя инцидент с колата си още в първия сегмент – спирайки за първия завой, колата излезе от пистата и се удари в предпазните огради.

Макс Верстапен няма обяснение за инцидента в Австралия

"Натиснах спирачките и задният мост внезапно се заключи напълно, без видима причина. Не знам защо или как се случи. Това никога не ми се е случвало през цялата ми кариера", цитира пресслужбата на Формула 1 думите на Ферстапен. Нидерландецът отбеляза, че при толкова висока скорост колата е била неконтролируема.

Макс Верстапен

"Самият удар в оградата не беше много силен, но воланът беше изтръгнат от ръцете ми, така че трябваше да отида в медицинския център за всеки случай. Но съм добре", добави той. Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел спечели квалификацията, а неговият съотборник Андреа Кими Антонели завърши втори, а Исак Хаджар от Ред Бул остана трети. Ферстапен ще започне състезанието на 8 март от 20-та позиция.

ОЩЕ: Жалко! Никола Цолов остана извън точките на старта на новия сезон във Формула 2

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Формула 1 Макс Верстапен
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес