Бъдещето на 9 пилоти във Формула 1 е под въпрос, Никола Цолов и още петима дебнат зад ъгъла

Лятната пауза във Формула 1 започна и докато феновете с нетърпение очакват завръщането на спорта, те без съмнение ще задоволят жаждата си чрез слуховете за сезон 2027. Всяко лято отборите започват да гледат напред към следващата година, като често в този период се работят и понякога се обявяват сделки за промени в състава на пилотите и нови попълнения. Очаква се през следващите месеци да станем свидетели на някои от най-драматичните промени, като се има предвид, че само 12 пилоти имат договори след края на тазгодишната кампания.

Бъдещето на 9 пилоти във Формула 1 не е сигурно

Пилотите, чието бъдеще е сигурно, са Пиер Гасли, Габриел Бортолето, Нико Хюлкенберг, Валтери Ботас, Серхио Перес, Люис Хамилтън, Шарл Льоклер, Ландо Норис, Оскар Пиастри, Джордж Ръсел, Макс Верстапен и Алекс Албон. Междувременно договорът на Карлос Сайнц с Уилямс изтича в края на сезона, но той има опция за удължаване. Няма и гаранции, че горепосочените пилоти ще се състезават за настоящите си отбори през 2027 година. Верстапен е спряган за напускане, макар че договорът му е до 2028 г. Ситуацията при Пиастри е идентична. Това остава бъдещето на 9 пилоти във Формула 1 да виси на косъм. Става въпрос за Франко Колашинто, Ланс Строл, Фернандо Алонсо, Естебан Окон, Оливър Беърман, Кими Антонели, Арвид Линдблад, Лиам Лоусън и Исак Хаджар.

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Франко Колапинто се присъедини към Алпин в началото на миналата година, преди през ноември да бъде потвърдено, че ще заеме титулярното място за сезон 2026. 22-годишният пилот преживя труден период, като събра едва 19 точки. Един от шефовете на тима Стив Нилсен призна, че трябва да види повече от аржентинеца, за да бъде удължен договорът му след 2026 г. Все още не е взето решение относно бъдещето му. Ланс Строл също има договор до края на сезон 2026, но към момента не се водят активни преговори. Макар че, когато си син на милиардер-собственик, всъщност няма и нужда от такива. Той има работа за цял живот, ако я иска. Съотборникът му Фернандо Алонсо също трябва да реши бъдещето си в дългосрочен план по време на лятната пауза. Наскоро той заяви, че то зависи от промените в спорта, които се очакват през следващата кампания.

Край за едни, възможност за други

Мястото на Естебан Окон е под най-сериозна заплаха. Слабата му форма през миналата година се пренесе и през тази, а от Хаас обмислят възможността да подмладят редиците си. Това означава, че има по-голяма вероятност Беърман да остане. Името на Кими Антонели на практика няма място в този списък. 19-годишният италианец е лидер в класирането и фаворит за титлата, а подновяването на договора му с Мерцедес е просто въпрос на време. Очаква се най-големите промени да бъдат в редиците на Ред Бул и Рейсинг Булс, тъй като само и единствено представянето до края на сезона ще определи бъдещето на Линдблад, Лоусън и Хаджар.

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Докато горепосочените пилоти чакат да се реши бъдещето им, други биха могли да се присъединят към най-елитната надпревара през следващия сезон. Юки Цунода е едно от имената, които ще търсят път за завръщане в Ред Бул, след като загуби постоянното си място в състезанията в края на сезон 2025. Българинът Никола Цолов е още един пилот, който би могъл да се присъедини към стартовата решетка от догодина. Младият пилот на "биковете" в момента е лидер в класирането на Формула 2 и е сериозно спряган за Рейсинг Булс. Наското шефът на отбора призна, че Българският лъв е "следващият на опашката".

Въпреки че изостава от Цолов с 22 точки, Рафаел Камара също може да си осигури промоция във Формула 1 през 2027 година. Очаква се бразилецът да стане резервен пилот за Хаас през следващия сезон, което ще позволи на Джак Дуън да се присъедини към отбора на пълно работно време, след като загуби мястото си в Алпин в началото на сезон 2025. По същия начин резервният пилот на Алпин Пол Арон е свързван в миналото с мястото на Колапинто, като бившият пилот на Мерцедес се превръща в потенциална заплаха за аржентинеца. В същото време Алекс Дън осъществи широко отразен трансфер от Програмата за развитие на пилоти на Макларън към Академията на Алпин преди началото на сезона и също би могъл да се бори за място преди 2027 година.

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