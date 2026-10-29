Шефът на Рейсинг Булс очаква с нетърпение представянето на Никола Цолов в Мексико

Остават броени часове до официалния дебют на Никола Цолов с болид от Формула 1. Българският пилот ще се качи в кокпита на Рейсинг Булс за първата свободна тренировка от уикенда за Гран При на Мексико. Цолов ще излезе на пистата "Ерманос Родригес" в петък, 30 октомври, от 20:30 часа българско време. Този ход е част от програмата на Формула 1, която задължава отборите да предоставят на пилоти, участвали в не повече от две състезания, поне четири възможности за участие в тренировъчните сесии през сезона, като тази квота се разпределя по две участия за всеки пилот с договор за състезания.

Шефът на Рейсинг Булс: Това е важна стъпка за Никола

Относно качването на Цолов на мястото на Лиам Лоусън ръководителят на отбора Рейсинг Булс Алън Пърмейн заяви: "Участието на Никола в първата свободна тренировка е важна стъпка в неговото развитие в рамките на програмата на Ред Бул. Това отразява нашия ангажимент да подкрепяме новоизгряващите таланти и да предоставяме на нашите млади пилоти ценно време на пистата, както и подкрепата, от която се нуждаят, за да се учат и развиват. След като вече сме работили с Никола в Имола, с нетърпение очакваме да видим как ще надгради този опит в Мексико и каква обратна връзка ще ни даде, за да ни помогне в подготовката за уикенда."

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Това наистина е огромен шанс за Българския лъв да докаже възможностите си на най-голямата сцена. В края на август месец Цолов кара колата на Рейсинг Булс от 2025 година, като навъртя около 300 километра на "Имола". Така той натрупа нужната дистанция, за да получи суперлиценз за най-елитната автомобилна надпревара и да участва в свободните тренировки. Българинът не допусна грешки и впечатли отбора на Рейсинг Булс с работата си. Освен това, успя да подобри най-доброто си време на трасето, записвайки впечатляващ резултат от 1:17.67 минути.

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