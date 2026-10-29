Литва реши: Всеобща военна служба, макар Русия още да не е готова за нападение

Русия няма да е готова за мащабна атака срещу НАТО през следващите две години. Въпреки това заради конвенционалните, хибридните и кибероперации, които тя ще усили и които не могат да бъдат избегнати, Литва ще въведе всеобща военна служба. Това обяви президентът на страната Гитанас Науседа след заседание на Държавния съвет по отбрана, цитиран от Delfi.

На заседанието е било решено всеобщата военна служба за мъжете да бъде въведена от 2032 г.

"Разбира се, говорим за военна служба за млади мъже. Принципът на доброволческата служба ще бъде запазен. С други думи, жените, които желаят да служат в армията, със сигурност също ще бъдат поканени", заяви Науседа.

Още: Полша предоставя още 2 МиГ-29 на Украйна и куп боеприпаси. В Литва - германска бригада следи за руски радари

Според държавния глава това решение е взето след всеобхватна оценка на настоящите възможности на въоръжените сили на Литва.