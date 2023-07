Епична битка: Тайсън Фюри излиза срещу ММА звезда в боксов спектакъл! (ВИДЕО)

Фюри, който е носител на пояса на Световния боксов съвет (WBC), няма да заложи титлата си. Сблъсъкът между двамата е определян като "демостративен". Нгану е бивш шампион на UFC, но срещу Фюри - и то на боксовия ринг, е считан като абсолютен аутсайдер.

"Веднага щом удари гонгът, ще последва вихрушка от бомби. Този се предполага, че е с най-тежките удари в света, но нека видим как ще реагира, когато бъде ударен от Големия Цигански крал", заяви Тайсън Фюри, който така и не успя да се договори за мач срещу Олександър Усик.

ОЩЕ: Има дата и съперник: Усик ще брани световния връх в бокса

The Baddest Man On The Planet 👑



What will be done in the kingdom will echo around the world 🥊 🇸🇦 @francis_ngannou #GameChanger #RiyadhSeason #FuryNgnannou pic.twitter.com/z6Ruk40YsZ