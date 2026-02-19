Феноменална Лора Христова продължава да прави фурор на олимпийското стрелбище

Българската гордост в биатлона Лора Христова продължава да впечатлява с изключителната си точност по заснежените трасета на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026. След щафетата на 18 февруари Христова отново бе безпогрешна на стрелбището и повиши успеваемостта си до впечатляващите 95,83 % – 69 точни изстрела от 72 опита.

Бронзовата медалистка предаде щафетата трета на първи пост, а заедно с Милена Тодорова успяха на два пъти да изведат България начело в надпреварата. Въпреки силното представяне на първите два поста българският тим финишира на 12-о място – съвсем близо до топ 10.

Лора Христова с едва три пропуска на цялата Олимпиада

До момента Христова прави изключително силни Игри. В смесената щафета българският отбор завърши 16-и, като тя допусна две грешки в стрелбата. На 11 февруари Лора накара цяла България да се гордее, след като спечели бронзов медал в индивидуалната дисциплина на 15 км с безпогрешна стрелба 20 от 20. В спринта тя завърши 11-а с една-единствена грешка, докато Тодорова остана четвърта – само на крачка от подиума. В преследването Христова се класира седма, отново без нито един пропуск на стрелбището.

На 21 февруари предстои масовият старт при жените, където Лора и Милена вече дадоха сериозна заявка за ново силно представяне.

"Радвам се, че ми се получи стрелбата, това дава увереност за масовия старт. Ще ми е много интересно да участвам на масовия старт, защото ще е първи за мен", сподели Христова след края на щафетата.

