ФИА призна за грешките: Революционни промени в болидите от Формула 1 влизат в сила за Маями

Предстоящото състезание от Формула 1 в Маями, насрочено за 3 май ще бъде първото по рода си след въвеждането на новите промени в правилата, насочени към подобряване на състезанията и безопасността на пилотите, съобщават от агенция “Ройтерс”. Промените бяха въведени след масовото недоволство на фенове и пилоти от ограничаващите регулации, свързани с електрическия компонент за добавена мощност.

ФИА променя настройките на двигателите и батериите за Гран При на Маями

Този сезон във Ф1 даде началото на изцяло нова ера в спорта, оповаваща се на нови двигатели, които работят приблизително 50-50 между електричество и вътрешно горене. Първите три състезания от календара обаче предизвикаха масови недоволства относно презареждането на батерията и опасения за сигурността на пилотите. Проблем бе и функцията “супер-клип”, при която автоматично се пренасочва енергията от двигателя към батерията, забавяйки колата, дори ако пилотът е напълно натиснал газта.

От ФИА обявиха, че на извънредна онлайн среща с 11-те шефове на отбори, изпълнителни директори на производителите на задвижващи системи са били договорени редица нововъведения за подобряване на представянето на пистата.

"Предложенията, договорени днес ще влязат в сила за Гран При на Маями, с изключение на промените в старта на състезанието, които ще бъдат тествани в Маями и приети след обратна връзка и анализ", се казва в изявлението.

ФИА добави, че максимално разрешеното презареждане ще бъде променено от 8 MJ на 7 MJ, за да се насърчи по-последователно шофиране с пълна мощност, а пиковата мощност „superclip“ ще бъде увеличена от 250 kW на 350 kW, за да се намали времето за презареждане на батерията. Промяна ще има и в максималната мощност достъпна чрез boost, която ще е ограничена до допълнителни 150 kW.

Мерките, предвидени за подобряване на сигурността на пилотите, засягат изработването на нова система за смекчаване на рисковете от удар на бавно стартиращ автомобил от по-бърз автомобил, движещ се непосредствено зад него, както и подобряване на видимостта при мокра настилка.

