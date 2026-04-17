Формула 1 може да се завърне на емблематична писта, неизползвана от 13 години

Сезонът във Формула 1 бе принудително прекъснат за четири седмици, след като продължаващите конфликти в Близкия изток доведоха до отмяната на Гран при на Саудитска Арабия и Бахрейн. Въпреки това, според последните информации надпреварата в Саудитска Арабия все пак може да се състои тази година, като в момента текат преговори за провеждането на уличното състезание в Джеда като предпоследен кръг от кампанията. Саудитска Арабия не е единствената писта, която се надява да си осигури място в календара, като през последните дни се завъртяха слухове, че Формула 1 ще се завърне на пистата "Буд Интернешънъл" в Индия през 2027 г.

Спорове около завръщането на Формула 1 в Индия

Информацията привлече вниманието на феновете, особено след като индийският министър на спорта Мансух Манданайва официално потвърди новината пред индийските медии, като заяви: "През 2027 г. ще има състезание от Ф1 в Индия. Първото състезание ще бъде на пистата "Буд Интернешънъл". Трасето не е непознато за феновете на най-комерсиалната автомобилна надпревара, тъй като е било домакин на състезания от 2011 до 2013 г.

Твърденията на Манданайва за състезание през 2027 г. изглеждат значително неточни. В изявление, публикувано в PlanetF1, Формула 1 потвърди, че няма да има Гран при на Индия през следващата година, но подчерта, че това не е изключено в бъдеще. От асоциацията допълниха, че интересът към домакинство е огромен, но броят на състезанията е ограничен.

Пистата в Индия първоначално отпадна от календара през 2013 година поради данъчни и бюрократични проблеми, като индийското правителство не беше достатъчно убедено да инвестира в спорта. Тези проблеми доведоха до това, че промоуторът JPSK Sports да натрупа дълг от 51 милиона долара за неплатени такси за състезания, след като му беше отказано разрешение да преведе лицензионните такси обратно на Формула 1. Смята се, че тази сума все още не е била доплатена, откакто Liberty Media придоби собствеността върху Формула 1 през 2017 г., но Манданайва твърди, че индийското правителство е готово да изиграе своята роля за връщането на Формула 1.

Манданайва настоя, че индийското правителство прави всичко по силите си, за да върне най-бързите пилоти в своя регион. Държавата ще помогне за получаването на данъчните облекчения, които се превърнаха в ябълка на раздора, така че това да бъде жизнеспособно начинание за организаторите. Той допълни, че освен "Буд Интернешънъл", страната разполага с хубави писти като тези в Ченай и Хайдерабад и че се цели и в завръщане на надпревари от MotoGP.

