Големият български борец, който се опълчи на великия Карелин, а злощастен инцидент отне живота му

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Тази история е посветена на един човек, за когото борбата е живот, а животът е една от многото професии. Той започва от малък на тепиха, преминава през системата на МВР и звършва на филмовата сцена. Накрая едно хоби му отнема живота по начин, недостоен за борбата и успехите му. Става дума за Рангел Геровски - европейски шампион и олимпийски медалист, чиято кариера остава знакова за българската борба.

Рангел Геровски е на тепиха още от ученическите си години

Роден е на 15 януари 1959 г. в Карлово. Първият му треньор е Христо Бабеков. Завършва с отличие Механотехникума в родния си град, където тренира и при Илия Милев. Военната си служба изкарва в ЦСКА, а след това продължава в Левски, където постига и най-големите успехи в кариерата си. През годините си на борец Рангел се състезава в супертежка категория. Изявява се като майстор на раменните хвърляния и хвърляне през гърди от стойка, а в партер успешно прилага носене през мост.

С майсторските си техники Рангел печели олимпийски, световни и европейски медали

Става олимпийски вицешампион на Игрите в Сеул през 1988 г., а през 1992 г. е 11-и на Олимпиадата в Барселона. Печели четири бронзови медала на световни първенства – през 1985 г., 1987 г., 1990 г. и 1991 г. Става и европейски шампион през 1981 г., като записва още три подиума – със сребърни медали през 1985 г. и 1990 г. и един бронзов през 1987 г. Това прави общо девет медала! Рангел Геровски става носител на златния пояс „Никола Петров“ през 1982 г. Това е най-престижното индивидуално отличие в българската борба.

Най-голямата битка в кариерата на Рангел: Срещу великия Карелин за златото през 1988 г.

Емблематична за кариерата му остава финалната среща на Олимпийските игри в Сеул през 1988 г. В решаващия двубой българският борец се изправя срещу считания за най-велик борец в историята при класиците Александър Карелин, който същата година е спечелил европейска титла. Още в първата част Рангел взима 3 точки след майсторското му раменно хвърляне. С това българинът остава като един от малкото борци, взел на Карелин 3 точки само от едно техническо движение. Сибирската мечка изравнява чак през втората част, а в заключителните секунди взима и решаващите две точки за победа с 5:3.

След борбата Рангел продължава в МВР и на филмовата сцена

За Карелин това е само първата олимпийска титла, а в края на кариерата си той има още 2 златни медала от олимпийски игри, общо девет световни и 12 европейски титли. След края на своята спортна кариера, Рангел Геровски продължава в системата на МВР. Изявява се и на филмовата сцена. Той влиза в ролята на Големия Джеф във филма „Данъ Коловъ – Царят на кеча“ през 1999 г.

Рангел почива след трагичен инцидент по време на риболов

Почива на 26 април 2004 г. Претърпява инцидент по време на риболов. Рангел замята карбоновата си въдица, закача жица с високо напрежение над главата си и получава токов удар. По-късно в болницата губи живота си. Така едно от хобитата му приключва житейския му път преждевременно. Той умира на 45-годишна възраст. Един велик борец си отива по един нелеп и недостоен за кариерата и живота му начин.

Автор: Николай Илиев

