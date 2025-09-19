Българският "мечок", който основа турски гранд и стана неговият пръв треньор и капитан

Войната в Украйна:

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Тази история ще ви върне към времена, които са романтични за футбола, но не и за света, погледнато мащабно. Годините на сериозно набиране на популярност на любимата ни игра. Периодът, в който най-често младежи се събират, за да създадат клуб. Такъв е случаят и с турския гранд Галатасарай. През есента на 1905 г. ученици от елитната гимназия "Галата Сарай" създават собствен футболен клуб.

Борис Николов, който е сред основателите на Галатасарай

И ето тук идва любопитното за нас. Сред 13-те основатели на "Джим Бом" е и българинът Борис Николов. Али Сами Йен, който е първият председател на отбора, привлича и свои български и сръбски съученици в организацията. Николов е записан под номер 5 в учредителния акт и поема функциите на играещ треньор. Така той се превръща в първия наставник и капитан на "лъвовете".

Галатасарай

Българинът, който носи прякора Мечката заради своята физика, остава своя значим отпечатък в първия официален мач на Галатасарай. Николов вкарва гол за победата с 2:0 над Кадъкьой. Смята се, че по това време в тима играят и Благой Балъкчиев и Павел Белчев. През 1906 г. "Джим Бом" се включва във Футболната лига на Истанбул, но от 4 мача не успява да запише победа (2 равенства и 2 загуби). Николов играе в 2 двубоя, като вкарва 1 гол. След края на сезона напуска треньорския пост и остава като футболист.

В началото на Балканската война, поради нарастващия национализъм в Османската империя, името на българина е заличено от списъка на основателите на клуба. Когато отборът получава регистрация на 14 август 1913 г., напусналите до преди тази дата не получават членски номера. Все пак, след създаването на Република Турция през 1923-та, оригиналният документ за основаването на отбора е приет за валиден.

И до ден днешен името на Борис Николов стои редом до Али Сами Йен, Асъм Сонумут, Емин Сердароолу, Джелал Ибрахим, Мило Бакич, Пол Бакич, Бекир Бирджан, Тахсин Нахит, Решат Ширванизаде, Хамит Каяджан, Рефик Калпакчъоолу и Абидин Давер като един от 13-те основатели на Галатасатарай.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
