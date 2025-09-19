Войната в Украйна:

Хегемон! Ноа Лайлс изравни световните титли на Юсейн Болт на 200 метра (ВИДЕО)

19 септември 2025, 21:54 часа 422 прочитания 0 коментара
Хегемон! Ноа Лайлс изравни световните титли на Юсейн Болт на 200 метра (ВИДЕО)

Американецът Ноа Лайлс спечели четвърта поредна титла в спринта на 200 метра от световни първенства по лека атлетика, след като записа 19.52 секунди за първото място на шампионата на планетата в Япония. Той победи сънародника си Кени Беднарек с шест стотни.

Ноа Лайлс с четвърта поредна световна титла на 200 метра

Лайлс остана трети в спринта на 100 метра в неделния финал, но днес бе над всички на пистата в Токио. С четвъртата си поредна титла американецът изравни постижението на легендата от Ямайка - Юсейн Болт, който бе неизменно шампион между 2009 и 2015. Лайлс е златен медалист от Доха 2019, Юджийн 2022, Будапеща 2023 и Токио 2025. 

Беднарек записа второ време с 19.58 секунди, което е най-добро лично постижение за сезона. Трети финишира Брайън Левел, който спря хронометъра на 19.64 секунди и донесе първи медал на Ямайка в дисциплината от 2015. Тогава Болт спечели пред американеца Джъстин Гатлин и южноафриканеца Аносо Джободвана.

Олимпийският шампион Лециле Тебого от Ботсвана не успя да се реваншира за дисквалификацията на 100 метра и завърши едва на четвърта позиция с 19.65 секунди. Зад него бе британският спринтьор Жарнел Хюз с 19.79 секунди.

Още: Убийствено бягане на Световното в Токио! Американка стори нещо невиждано от 40 години (ВИДЕО)

Шампионката на 100 метра Джеферсън-Уудън не остави шансове на конкуренцията - номер 1 и на 200 метра

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Феновете очакваха изравнен спринт и на 200 жени заради резултатите от квалификациите, но се случи точно обратното. Американката Мелиса Джеферсън-Уудън се отдели от останалите преди финалната права и завърши с 21.68 секунди, което е най-добро време за сезона. 

Джеферсън-Уудън дублира титлата си от бягането на 100 метра в неделя, което са правили само три други спринтьорки в миналото - Шели-Ан Фрейзър-Прайс през 2015 и германките Зилке Гладиш през 1987 и Катрик Крабе през 1991. Втора с 22.14 секунди и 54 стотни пасив се класира британката Ейми Хънт, а шампионката от 2023 Шерика Джаксън от Ямайка остана с бронзовото отличие с време 22.18 секунди.

Още: Световен шампион на 100 метра се включи в Игрите за допингирани, за да бие рекорда на Юсейн Болт

Фемке Бол взе световната титла с осма поредна победа на 400 м с препятствия

Фемке Бол спечели осмо поредно състезание и втора поредна титла в бягането на 400 метра с препятствия за жени. Нидерландката финишира надпреварата с рекорд за сезона с 51.54 секунди, а втора с 52.08 завърши американката Джасмин Джоунс. 

Бол бе голямата фаворитка в дисциплината заради решението на Сидни Маклафлин-Леврон да участва на 400 метра гладко бягане. Тя спечели финала в четвъртък.

Голямата изненада при дамите бе поднесена от словашката спринтьорка Ема Заплеталова, която направи национален рекорд с 53.00 секунди. Тя изпревари с 13 стотни американката Ана Кокръл, която остана извън подиума.

Още: Изненадите в Токио продължават! Аутсайдер избухна в точния момент и спечели световната титла на 1500 метра

Рей Бенджамин номер 1 на 400 м с препятствия при мъжете

Олимпийският шампион Рей Бенджамин заслужи титлата на 400 метра с препятствия за мъже с време 46.52 секунди, като за него това бе първо злато от световни първенства след два сребърни медала и едно бронзово отличие. Той подобри с две стотни най-доброто си време за сезона за първото място в Токио.

Златото не дойде моментално за Бенджамин, тъй като той първоначално бе дисквалифициран от съдиите заради удар в препятствие, което е нарушило коридорите на други финалисти. Американецът обаче оспорва моментално и минути след това Световната Атлетика го обяви за шампион.

Още: Драма на Световното в Токио! Сензационен шампион на 10 000 м, 0,03 сек. решиха маратона, а Якоб отпадна безславно на 1500 м

Контузия попречи на Вархолм да разгърне потенциала си

Най-големият съперник на Бенджамин - Алисон дос Сантош, бе за кратко първенец. Отмяната на дисквалификацията обаче го изпрати на второ място с 46.84 секунди, а бронзът бе спечелен от катареца Абдеррахман Самба с 47.06. Четвърти финишира нигериецът Езекил Натаниел, а световният рекордьор Карстен Вархолм от Норвегия бе едва пети с 47.58 секунди.

"Стана нещо нередно, когато стартирахме. Усетих дръпване в лявото бедро. Не знам дали всъщност не е подколянно сухожилие или коляно. Не можех да скачам чисто, а и закачих третото препятствие. Опитах, но направих много слабо състезание. Пълна катастрофа", каза Вархолм след финала.

Ингебригтсен не убеди и на 5000 метра, но се класира за финала

Малко по-рано неговият сънародник Якоб Ингебригтсен преодоля трудно полуфиналите в бягането на 5 000 метра, където е шампион в последните две издания на световните първенства по лека атлетика. Норвежецът, който днес навършва 25 години, се завърна след лечение на травма в ахилесово сухожилие и спечели осмо място във втора серия с 13:42.15 минути. Именно първите осмина в двата полуфинала продължават напред.

Португалецът Педро Пичардо завърши състезателния ден със златен медал в тройния скок за мъже, а финалът бе много драматичен. Италианецът Андреа Далавале подобри с близо 40 сантиметра досегашния си личен  рекорд с последния си скок, но Пичардо отговори със 17.91 метра. Това бе най-добър опит за сезона и съответно титла за португалеца. 

Пичардо вече е двукратен световен шампион и златен медалист от Токио 2020. Далавале има второ място и от европейското първенство в Мюнхен през 2022, а трети в Токио се нареди Лазаро Мартинес от Куба със 17.49 метра.  

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Юсейн Болт Лека атлетика Световно първенство по лека атлетика Ноа Лайлс информация 2025
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес