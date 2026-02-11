Почина звездата от "Доусънс Крийк" Джеймс Ван дер Бийк (ВИДЕО)

Джеймс Ван дер Бийк, който стана известен с участието си в ролята на Доусън Лиъри в хитовата тийнейджърска драма от 90-те години на миналия век „Доусънс Крийк“, е починал на 48 години, предаде Си Ен Ен.

Новината беше потвърдена в социалните мрежи от семейството му. „Нашият любим Джеймс Дейвид Ван дер Бийк почина мирно тази сутрин“, съобщи семейството му в изявление, публикувано в профилите му в социалните мрежи. „Той посрещна последните си дни със смелост, вяра и благодат“, добавиха оттам.

Звездата бе диагностицирана с рак на дебелото черво през втората половина на 2023 г., но разкри новината едва през ноември 2024 г. Бащата на шест деца участва в множество популярни предавания и филми в края на 90-те и началото на 2000-те, включително култовата класика „Dawson's Creek“ и „Varsity Blues“.

В интервю за Business Insider той разкри, че е започнал да изпитва промени в изхожданията си, често срещан симптом на рак на червата. Той спрял да пие кафе, за да види дали това ще помогне, преди да се подложи на скринингов тест. Изследването показва, че той е в трети стадий на заболяването, което означава, че се е разпространило в близките лимфни възли.

Ван дер Бийк каза, че „най-ниската точка“ в лечението му е била чувството, че губи основни части от идентичността си. „Всички тези красиви неща, които обичам и за които се определях – баща, хранител, съпруг – всичко това ми беше отнето или поне поставено на пауза“, каза той. „Трябваше да седна там и да си кажа: „Ами какво съм аз?“ И то беше: „Все още съм достоен за любов.“

След поставянето на диагнозата, Ван дер Бийк отдели време за повишаване на осведомеността относно скрининга. „Научих много“, казва той пред Business Insider. „Ако мога да спася някого от това, това е магия“, добави той.

Кой е Ван дер Бийк?

Ван дер Бийк беше едно от най-известните лица по телевизията в края на 90-те и 2000-те години, участвайки в ролята на Доусън Лиъри заедно с Кейти Холмс в хитовото телевизионно шоу „Доусънс Крийк“, което се излъчваше от 1998 до 2003 г. Той участва и във филма за съзряване от 1999 г. „Varsity Blues“.

Ван дер Бийк също така изигра измислена версия на себе си в култовото телевизионно шоу „Не се доверявай на кучките“ в „Апартамент 23“ и участва в 28-ия американски сезон на „Танцувай със звездите“. По-рано тази година той гостува в колежанската комедия на Prime Video „Overcompensating“.

Ван дер Бийк направи изненадваща виртуална поява на благотворително събитие за събиране на Dawson's Creek на 22 септември, след като беше принуден да се оттегли от събитието на живо поради два стомашни вируса. На събирането участваха Мишел Уилямс, Кейти Холмс, Джошуа Джаксън и Бъзи Филипс, които изпълниха четене на живо на пилотния епизод на шоуто от 1998 г., заедно с Лин-Мануел Миранда, който замести Ван дер Бийк.

Ракът на дебелото черво

Колоректалният рак се развива от образувания във вътрешната лигавица на дебелото черво и може да се разпространи, ако не се лекува. През последните години процентът на рак на дебелото черво се увеличава сред по-младите хора. Повече мъже развиват тази форма на рак, отколкото жени. Повишените скринингови прегледи са помогнали за ранното му откриване, което е намалило броя на хората, умиращи от колоректален рак, отбелязват специалисти.