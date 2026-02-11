Иво Мирчев: Шефът на ДАНС се допита до депутат от ГЕРБ дали да каже има ли вербувани сред загиналите в случая "Петрохан"

Шефът на ДАНС Деньо Денев се е посъветвал с депутата и бивш вътрешен министър от ГЕРБ Христо Терзийски дали да отговори на въпрос имало ли е след шестимата загинали в случая „Петрохан“ сътрудници на службите. Това твърди депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев в публикация във Facebook.

Ето какво разказва Мирчев:

ДАНС се оказа замесена в казуса "Петрохан". На въпрос дали сред шестимата загинали има вербувани от ДАНС, шефът ѝ Деньо Денев отказа да отговори в открито заседание на парламента, тъй като информацията за вербувани лица е секретна. Засекретихме заседанието, за да получим отговор. Бе дадена 15 мин. почивка. По време на почивката шефът на ДАНС Денев отиде на инструктаж при депутата от ГЕРБ Христо Терзийски пред кабинетите на ДПС Ново начало. След като се върна в пленарна зала Денев отказа да отговори дали ДАНС са вербували някой от шестимата мъже, дали те са били под наблюдение и каква е била ролята на ДАНС в тази трагедия.

Наш сътрудник засне шефът на ДАНС докато се измъква от пленарна зала и отива на инструктаж при Терзийски. Една трагедия се използва за политическа атака по гнусен начин.

Какво се случи в парламента днес?

И.ф. председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" Деньо Денев отказа да отговори публично на въпроса дали сред мъжете, свързани с хижата, е имало сътрудници на агенцията. Темата беше повдигната от Йордан Иванов от Продължаваме промяната - Демократична България по време на откритото заседание, на което бяха изслушани представители на МВР, ДАНС и други институции.

Иванов се позова на изказване на директора на ГД "Криминална полиция" към МВР Ангел Папалезов, според когото част от лицата в миналото са оказвали съдействие на държавни органи - включително на "Гранична полиция", горските структури и областни дирекции на МВР в София област и Монтана. По думите на Папалезов те са помагали при издирване на заподозрян за убийство в труднодостъпна местност, както и при установяване на бракониерство и незаконна сеч.

Били ли са сътрудници?

На този фон депутатът от ПП-ДБ поиска яснота дали подобно съдействие е било оказвано и на ДАНС, и ако да - под каква форма. Денев отговори, че в открито заседание не може да предостави информация дали въпросните лица са сътрудничили на агенцията.

Иванов предложи частта от заседанието да бъде закрита, за да може въпросът да получи отговор при ограничен достъп. Божидар Божанов от същата парламентарна група аргументира искането с това, че става дума за приключило досъдебно производство и не би следвало да има пречки информацията да бъде изяснена.