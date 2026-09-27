Ново откритие: Температурата на повърхността на тази планета надхвърля 1500 °C

Астрономите откриха гореща планета, способна да поддържа плътна атмосфера. Откритието им повдига фундаментален въпрос за това как може да се поддържа атмосфера на скалиста планета, изложена на интензивна звездна радиация.

Планетата с най-гореща повърхност

Планетите, които обикалят много близо до звездите си, могат да се нагреят толкова много, че скалите да започнат да се топят. Също така едната им страна винаги ще е обърната към звездата, докато другата ще остане в тъмнина, пише IFLScience.

Някои от лавовите планети обаче имат дневни температури, които са по-ниски от очакваните, предвид разстоянието им от звездата. Това може да се обясни с наличието на атмосфера, която пренася топлина от дневната към нощната страна. HD 3167 b е особено интересна, защото е най-студеният известен пример в тази група.

Наличието на атмосфера върху толкова гореща планета е трудно за обяснение. Високите температури дават на газовите молекули повече енергия, което улеснява излизането им в Космоса. Проблемът става още по-голям, когато планетата е близо до своята звезда, където звездните ветрове и високоенергийните фотони могат да отнемат атмосферните газове.

Планетите, които обикалят много близо до звездите си, могат да се нагреят толкова много, че скалите да започнат да се топят.

Д-р Едуин Кайт от Чикагския университет описва проблема, заявявайки следното: „Колкото по-близо една скалиста планета обикаля около звездата си, толкова по-трудно е за нея да запази атмосфера, тъй като е бомбардирана от звездни ветрове и получава повече високоенергийни фотони от звездата. Но изглежда, че много от тези „лавови светове“ наистина имат атмосфери.“

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Кайт и неговите докторанти са изследвали известни свръхгорещи скалисти планети за признаци на запазена атмосфера. Изненадващо, такива признаци са открити на някои от най-горещите планети, а не на по-хладни светове, за които се е смятало, че е най-вероятно да задържат газове.

Това прави HD 3167 b особено интересна и полезна за изучаване на този процес. Радиусът на планетата е с около 60 процента по-голям от този на Земята и тя прави пълна орбита около звездата си само за 23 земни часа. Въз основа на яркостта на звездата, изчисленията показват, че планета с плътна атмосфера би имала дневна температура над 2200 °C. Вместо това, наблюденията показват температури, близки до 1500 °C.

Може да има няколко обяснения за тази разлика. Светлата повърхност би могла да отразява много звездна светлина, но изследователите смятат атмосферата за по-вероятно обяснение. Тя би могла да отразява радиацията или да отвлича топлината от дневната страна, понижавайки температурата, измерена от Земята.

Брандън Кой, член на изследователския екип, казва: „Преди това проучване очаквахме всяка атмосфера на тези изключително горещи планети да е съставена от изпарена скала, но започваме да виждаме доказателства, че в атмосферите на някои от тях може да присъстват по-тежки газове като въглероден диоксид, въглероден оксид или вода.“

Този резултат може да има последици отвъд лавовите светове. Земята е много по-хладна сега и получава значително по-малко енергия от Слънцето, но учените смятат, че младата планета някога е имала глобален магмен океан след интензивни удари от гигантски астероиди.

Следователно, изучаването на горещи скалисти планети като HD 3167 b може да даде насоки за поведението на скалистите атмосфери при екстремни условия и да помогне на учените да реконструират отделни етапи от ранната история на Земята.