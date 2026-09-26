Българин пренаписа историята на "Мистър Олимпия"

Русенският бодибилдър Радослав Ангелов пренаписа историята на сцената на "Мистър Олимпия". Българинът се представи по изключителен начин и напълно заслужено попадна в Топ 10 в категория 212, завършвайки на 10-а позиция. Това е историческо постижение за родния културизъм. Класирането на Ангелов е първо попадане на българин сред най-атлетичните 10 в категория на "Олимпия". Титлата в тази категория спечели американецът Коена Пиърсън, за когото това е четвърти триумф.

Радослав Ангелов е 10-и в своята категория

Ангелов се пребори за 10-о място в конкуренцията на общо 20 състезатели в тази категория. Постижението му бележи сериозен напредък спрямо представянето му миналата година, когато завърши на 16-о място в същата дивизия. Това бе четвъртото участие на русенеца на най-престижната сцена в професионалния културизъм. Така той изпълни целта си, която си постави преди заминаването. Българинът искаше да подобри класирането си от миналата година.

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Пиърсън показа впечатляваща физика и симетрия, като всеки детайл бе перфектен, за да грабне най-престижното отличие в този спорт за четвърти път. Освен титлата, американецът ще се прибере с 50 хиляди долара по-богат, колкото е наградният фонд за първото място. Бразилският бодибилдър Лукас Гарсия спечели сребърния медал в тази категория, а емблематичният Шон Кларида от САЩ зае последното място на подиума. Непосредствено пред Ангелов, на 9-о място, завърши австралиецът Камерън Джордж.

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