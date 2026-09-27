Легенда на "Армията": Не хуля Христо Янев, но ЦСКА няма облик

Търсенето на нов треньор в ЦСКА продължава. Преди седмици Христо Янев подаде оставка и напусна поста си след триумфа над Левски в мача за Суперкупата на България. Оттогава насам "армейците" са водени от Даниел Моралес. Шефовете в Борисовата градина обаче продължават да търсят достоен заместник на Янев, но за момента удрят на камък. Легендата на клуба Валентин Михов даде специално интервю пред "Тема Спорт", в което коментира водещата тема около бившия му тим.

Валентин Михов каза какво трябва да търси ЦСКА като у следващия треньор

Според Михов в Борисовата градина се бавят с избора на нов треньор, тъй като не са очаквали раздялата с Янев. Той обясни, че промяната би била безсмислена, ако на негово място не бъде доведен правилният човек. Бившият президент на "Армията" сподели какъв треньор трябва да пристигне, за да може "армейците" да постигнат целите си. Той вярва, че отборът се е развил сериозно под ръководството на Янев, но все пак няма облик. Затова неговият заместник трябва да продължи добрата работа и да върне феновете по трибуните със зрелищен футбол.

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"Не са били готови тогава за раздялата с Христо Янев. Може би наистина се бавят, но в крайна сметка е важно да се направи най-подходящият избор. Янев имаше подходящи резултати и след като му гласуваха доверие през лятото беше нормално да мислят в посока неговото оставане. Но в един момент натискът от очакванията и критиките се оказа прекалено силен и се наложи да се търси решение. И след като сменяш Янев, трябва да го направиш с правилния човек, иначе няма никакъв смисъл от тези движения. Така разсъждавам аз", започна Михов.

"Няма безгрешен треньор"

"Всеки треньор и човек има слабости. Това се отнася и за другите отбори. В ЦСКА приоритет трябва да е стилът на игра в търсенето на треньор. Защото отборът цялостно няма облик, характерен начин, по който да доминира над съперниците. И това не се харесва на феновете. Но не мога да го хуля Янев в никакъв случай, защото всеки прави грешки, а и виждаме какво развитие претърпя отборът под неговото ръководство", каза още той и посочи подходящия профил за следващия наставник на тима: "На каквато и възраст да е, да има авторитет и тактическа подготовка. Да може да изгради стил на футбол, който се харесва на публиката и носи победи. Когато си напълнил стадиона, значи си си свършил работата. Няма треньор, който да е безгрешен, нито пък перфектен профил, за който предварително да можеш да се подпишеш, че ще бъде успешен. Това е химия, която или протича в съблекалнята, или не. Но, разбира се, треньорът на ЦСКА трябва да притежава сериозен набор от качества, за да заема тази позиция."

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