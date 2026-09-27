Българка е на крачка от медалите на Олимпиадата по шахмат в Узбекистан

Страхотни новини за българския шахмат! Родната представителка Белослава Кръстева е на крачка от медалите на шахматната Олимпиада, която се провежда в Самарканд, Узбекистан. Тя се представя много силно до момента и преди изиграването на последния кръг, заема трето място в индивидуалното класиране на трета дъска. Кръстева има 6 точки от 7 изиграни партии и rating performance от 2489 точки. Това я поставя в отлична позиция за индивидуален медал.

Белослава Кръстева ще се бори за медал в Самарканд

Българската шахматистка до момента е непобедена, като е записала пет победи и две ремита. Сред силните ѝ резултати е ремито срещу китайката Лу Миаои, която също е сред лидерите в индивидуалното класиране. Българската представителка заема третата позиция сред състезателките на трета дъска с performance rating 2489. Пред нея са Лу Миаои с 2569 и Дивя Дешмух с 2511. Французойката Софи Милие е четвърта с 2389. Разликата между Кръстева и четвъртата позиция е сериозна, но българката трябва да изиграе още една партия, за да изпълни минималното изискване от осем партии за индивидуалното класиране.

ОЩЕ: 100 години шахмат в Перник: Градът отбелязва вековна история и 80-годишния юбилей на д-р Стефан Сергиев

Последният кръг в Самарканд ще определи окончателното разпределение на медалите по дъски. Белослава Кръстева вече си осигури място сред най-силно представилите се шахматистки на трета дъска, а с резултат в последната си партия може да превърне силното си представяне до момента и в индивидуално отличие за България.

ОЩЕ: Българската федерация по шахмат 2022 застана зад Турлов и Ананд за изборите във FIDE