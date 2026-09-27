Замериха Мадяр с яйце, той се моли да не му се случва повече (ВИДЕО)

Унгарският министър-председател Петер Мадяр усеща колко е тежка царската корона. По Мадяр беше хвърлено яйце по време на негова реч в Солнок. Яйцето не го уцели. Още: "Настъпи времето за съпротива": Виктор Орбан се завръща в политиката

"Яйцата са скъпи, не правете така"

⚡️ An egg was thrown at Hungarian Prime Minister Péter Magyar during a speech in Szolnok



The egg missed him. After the incident, Magyar joked that eggs are expensive these days and asked people not to do it again. The man who threw the egg was detained by plainclothes police… pic.twitter.com/Lz9vZTqsWX — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2026

След инцидента Мадяр се пошегува, че яйцата са скъпи напоследък, и помоли хората да не постъпват така повече. Мъжът, хвърлил яйцето, беше задържан от полицаи в цивилно облекло.

Според изданието „Контрол“ (Kontroll), след задържането си мъжът заявил, че съжалява единствено за това, че не е уцелил Мадяр в главата.

И вино в лицето му

Припомняме, че унгарският премиер Петер Мадяр беше залят нарочно с вино по време на Фестивала на гроздобера в град Сексард. На видеото, което той самият публикува във Фейсбук, се вижда как мъж на няколко метра от премиера отпива глътка от чашата си, след това плисва съдържанието й в лицето на Мадяр и си тръгва.

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