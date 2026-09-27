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Замериха Мадяр с яйце, той се моли да не му се случва повече (ВИДЕО)

27 септември 2026, 13:08 часа 764 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Замериха Мадяр с яйце, той се моли да не му се случва повече (ВИДЕО)

Унгарският министър-председател Петер Мадяр усеща колко е тежка царската корона. По Мадяр беше хвърлено яйце по време на негова реч в Солнок. Яйцето не го уцели. Още: "Настъпи времето за съпротива": Виктор Орбан се завръща в политиката

"Яйцата са скъпи, не правете така"

След инцидента Мадяр се пошегува, че яйцата са скъпи напоследък, и помоли хората да не постъпват така повече. Мъжът, хвърлил яйцето, беше задържан от полицаи в цивилно облекло.

Според изданието „Контрол“ (Kontroll), след задържането си мъжът заявил, че съжалява единствено за това, че не е уцелил Мадяр в главата.

И вино в лицето му

 

Припомняме, че унгарският премиер Петер Мадяр беше залят нарочно с вино по време на Фестивала на гроздобера в град Сексард. На видеото, което той самият публикува във Фейсбук, се вижда как мъж на няколко метра от премиера отпива глътка от чашата си, след това плисва съдържанието й в лицето на Мадяр и си тръгва.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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