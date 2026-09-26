Доминацията на Мерцедес продължи, но не с Антонели! Двойна радост за Ред Бул в Баку

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел устоя на късната атака на Макс Верстапен и си осигури третата победа за сезона в драматичното Гран при на Азербайджан във Формула 1, в което шестима пилоти отпаднаха. Британецът се възползва от силния си старт, за да контролира първата половина на състезанието, оставяйки Оскар Пиастри да се защитава от настъпващата двойка от Ред Бул - Верстапен и Исак Хаджар, докато Ръсел увеличаваше преднината си.

Ръсел удържа на натиска на Верстапен в края

Грешка на Алекс Албон от Уилямс разтърси състезанието, след като на пистата излезе колата за безопасност. Ръсел се бореше да се задържи начело при рестарта, но надпреварата беше прекъсната за втори път, когато Франко Колапинто блокира колелата си и се удари в своя съотборник в Алпин Пиер Гасли и действащия шампион Ландо Норис. След като състезанието отново беше неутрализирано, Ръсел беше подложен на огромен натиск от Верстапен в последните обиколки и в крайна сметка пресече финалната линия само с една десета преднина, лишавайки нидерландеца от това, което можеше да бъде първата му победа за сезона.

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Исак Хаджар завърши трети, осигурявайки двоен подиум за Ред Бул, а Шарл Льоклер и Кими Антонели заеха четвърто и пето място. Италианецът се възползва максимално от хаоса пред него, за да се изкачи от 16-о място до точките. Люис Хамилтън от Ферари остана сам на 6-о място пред Арвид Линдблад, който изпревари Естебан Окон на финала и се класира на 7-мо място, Оли Беърман и Карлос Сайнц, като Хаас отпразнува първите си точки от Гран при на Монако насам.

Нико Хюлкенберг от Ауди се класира на 11-о място, след като загуби позиция от водещия Уилямс две обиколки преди финала, докато Лиам Лоусън се задоволи с 12-то място, след като бе ударен от съотборника си. 13-та позиция зае Габриел Бортолето, а Оскар Пиастри завърши на 14-и, въпреки че през по-голямата част от състезанието се движеше в челната тройка. Той обаче изпусна третата позиция, след като гумите му блокираха и излезе извън пистата няколко тура преди края. Серхио Перес от Кадилак бе последният от завършилите. Валтери Ботас се блъсна в бариерите в края на състезанието и беше последният пилот, който отпадна, присъединявайки се към Албон, Колапинто, Норис и Пиер Гасли. Дуото на Астън Мартин - Фернандо Алонсо и Ланс Строл, също не успя да завърши поради различни механични проблеми.

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