Никола Цолов след подиума в Баку: Това, което са ни казали е, че последните два кръга ще ги има

Гран При на Азербайджан завърши с позитивни емоции за Никола Цолов. След като отпадна от първото основно състезание, отнесе наказание и изпусна лидерството си в шампионата, българинът се възстанови по най-добрия начин. Пилотът на Кампос завърши на втората позиция във втората основна надпревара в Баку. Той обаче остава зад Рафаел Камара в общото класиране. След като грабна победата, бразилецът има аванс от 7 точки на върха.

Никола Цолов даде отзивите си от Гран При на Азербайджан

Въпреки че на теория остават две състезания, все още не е ясно дали те ще се проведат. Те са предвидени за Катар и Абу Даби, но ситуацията в региона продължава да бъде обтегната и е възможно да бъдат отменени. Това остава два варианта пред ръководните фигури във Формула 2. Единият е да се намери алтернативна писта за провеждане на състезанията или сезонът да приключи още сега. Вторият вариант не би бил оптимален за Цолов.

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Българинът сподели отзивите си от последната надпревара, като отчете като много голям успех второто място в състезанието в Гран При на Азербайджан. В интервю пред "Диема Спорт" той заяви: "Тотално преобърнахме колата за състезанието. Много съм горд с работата, която успяхме да направим. От една от най-бавните коли вчера, успяхме да станем най-бързи днес. Успяхме да затворим устата на всички и да покажем кои сме ние наистина. Това е повече от победа днес! Ако Дън беше една идея по-бърз, Рафа нямаше да има DRS и това щеше да ми помогне много в състезанието. Сложно е да се каже, защото сме още бавни на правата. Мартиниус Стеншорн беше много по-бавен, а ми беше много трудно да го изпреваря."

"Ако имаше още пет обиколки, щях да съм в битката, защото те имаха много по-голяма деградация на гумите. Когато влязохме в бокса, бях впечатлен, че излязохме толкова напред. След това се опитах да изкарам всичко, което имам като потенциал в колата. Много съм горд от работата на отбора и това, че не се предаваме никога. Това, което са ни казали е, че последните два кръга ще ги има. От позицията, в която съм, предпочитам да се проведат. Трябва да видим, защото и състезанието в Бахрейн щеше да се проведе, а видяхме какво се случи. В позицията, в която съм предпочитам състезанията да се проведат. Имам самочувствието, че може да наваксаме това, което загубихме. През миналата година се чувствах много добре в Катар. Надявам се състезанието в Катар да се проведе, а за Абу Даби ще видим", каза още Цолов.

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