Ясно е при кои отбори могат да отидат трофеите на Манчестър Сити при подобно наказание

Отне повече от две години, но най-накрая изглежда е постановено решение по 115-те обвинения, отправени срещу Манчестър Сити за нарушения на финансовите правила на Висшата лига. След четиригодишно разследване срещу "гражданите" бяха повдигнати обвинения, а изслушването най-накрая започна на 16 септември 2024 година. Преди дни стана ясно, че независима комисия е признала клуба за виновен по 114 от тези дела. Краят на този процес далеч не е близо, но ето как този казус може да се отрази на Сити.

Какво наказание може да очаква Манчестър Сити

Никога не се е очаквало присъдата да бъде придружена от санкции. Тепърва Манчестър Сити ще обжалва решението и в случай, че претенциите им не са уважени, то тогава ще бъде решено какво наказание да бъде наложено. Дисциплинарната комисия разполага с всички възможни варианти, а те никак не са приятни за "небесносините" от Манчестър. Възможно най-лекото наказание би било сурова финансова санкция. Другите опции включват отнемане на точки, което би означавало, че трофеите на "гражданите" през последните години ще бъдат отнети. Последният вариант е изключване от Висшата лига.

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Сити спечели Висшата лига три пъти през въпросния период, за който е разследван. Това включва първата им титла през сезон 2011/12, както и титлите от сезони 2013/14 и 2017/18. Те завоюваха ФА Къп през 2011 годината, а Купата на ЕФЛ - три пъти: през сезони 2013/14, 2015/16 и 2017/18. Ако комисията реши да прехвърли титлите на Сити на други клубове, ето кои отбори биха могли да се възползват:

Висша лига: 2011/12: Манчестър Юнайтед, 2013/14: Ливърпул, 2017/18: Манчестър Юнайтед

ФА Къп: 2010/11: Стоук Сити

Купа на Лигата: 2013/14: Съндърланд, 2015/16: Ливърпул, 2017/18: Арсенал

Манчестър Сити отхвърля обвиненията

Въпреки натиска, от Манчестър Сити проявяват непоколебима увереност в своята на невинност. Председателят на клуба Халдун Ал Мубарак публикува официално обръщение към феновете на "гражданите", в което увери, че ще търсят справедливост, тъй като са действали честно и спрямо правилата: "Част съм от този клуб от 18 години. Имах привилегията да бъда до вас на "Етихад", на "Уембли" и в Истанбул. Този клуб има значение за мен, а вие ми показвахте и казвахте - отново и отново - колко много Манчестър Сити означава за вас. Ето защо ви пиша днес. Ето какво казах на моето семейство: Процесът на Висшата лига има още дълъг път, а нашата увереност и намерение да докажем невинността на клуба са също толкова силни, колкото и в самото начало. И преди сме се изправяли заедно пред предизвикателства и сме побеждавали. Все още има мнозина, които искат да подкопаят инерцията на нашия клуб. Няма да им дадем тази възможност."

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