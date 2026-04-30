Изключването на Милов от националния го прати в девета глуха в ранглистата, но и това не можа да го спре

Кирил Милов стъпи на европейския връх в борбата за трети път в кариерата си, и то след цяла година, в която нямаше възможност да се състезава за България на големи форуми. Състезателят на ЦСКА бе изключен от националния отбор заради новите правила на Българската федерация по борба да води централизирана подготовка без личните си треньори Сослан и Казбек Фарниеви. Дългата пауза прати Милов в "девета глуха" в световната ранглиста, но дори и това не му попречи да спечели европейската титла в Тирана.

Европейският шампион Кирил Милов е едва 18-ти в световната ранглиста

В интервю пред Actualno.com и Sportlive.bg Кирил Милов призна, че едногодишното му отсъствие от големи форуми се е отразило сериозно на класирането му в световната ранглиста в категория до 97 кг класически стил. И действително е така: Милов, който е най-добрият борец в Европа, понастоящем заема едва 18-то място в световната ранглиста с актив от 15 000 точки. Това се дължи на липсата на участия по големи форуми през 2025 година, като най-големият пропуск бе Световното първенство.

Милов не бе допуснат до Световното първенство през 2025-та

През 2025-та Милов участва само на Европейското първенство, където стана европейски шампион за втори път в кариерата си. След това той бе изключен от отбора и бе лишен от възможността да се състезава на Световното първенство, където потенциално можеше да спечели още един значим медал в кариерата си. Кирил е двукратен сребърен медалист от световни първенства, но все още не е стигал до световната титла. Именно това е и следващата му голяма цел, като ще опита да я постигне още тази година.

Въпреки ниския ранкинг, Милов показа, че може да се пребори за европейската титла. Неговата дългосрочна цел е Олимпиадата през 2028-ма, когато ще се бори за олимпийски медал. До момента Кирил има осмо място и девето място на олимпийски игри, но и в двата случая минава през кошмарни моменти - от прага на смъртта до въжета в мускулите.

