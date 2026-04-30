От прага на смъртта, през въжета в мускулите, до европейския връх в борбата (ВИДЕО)

Преди дни Кирил Милов стъпи за трети път на европейския връх в борбата. По пътя към тези титли обаче 29-годишният българин трябва да премине през невероятни изпитания в живота си. Още на около 20-годишна възраст, преди да натрупа купища медали при мъжете, се колебае дали да спре със спорта. После пък стига до прага на смъртта, и то дни преди олимпийския си дебют. А днес в крака си има въжета, за да могат бедрените му мускули да работят нормално...

Кирил Милов мисли за отказване от спорта, а после става 3-кратен европейски шампион

В интервю пред Actualno.com Кирил Милов призна, че е мислил за отказване още през 2018-2019 година, а човекът, който го е задържал в спорта, е Гриша Ганчев. Той му оказва пълна подкрепа и до днес, като на него Милов дължи не малка част от успехите си. Включително и последната европейска титла в Тирана, за която има възможност да се подготвя при висока конкуренция на силни международни лагери, докато същевременно не му се позволява да тренира с лични треньори на националните лагери у нас.

Спешната операция, която спасява живота на Милов дни преди Олимпиадата в Токио

За да стигне до третата си европейска титла в Тирана обаче, Милов преминава през много тежки моменти. Първият идва 10 дни преди Олимпийските игри в Токио през 2021 година, когато му излиза пъпка, която се възпалява. Милов вдига 39 градуса температура и се налага да го оперират по спешност. Положението е толкова сериозно, че ако Кирил бе изчакал още няколко дни, е можело да се стигне до сепсис, а оттам да му се натрови кръвта и дори да умре.

"Никаква олимпиада нямаш...": И все пак Милов става осми в Токио

"Когато казах на доктора, че след 10 дни имам олимпиада, той ми заяви: "Никаква олимпиада нямаш. Ти гледай да се оправиш, защото наистина е сериозно положението". Но се събрах, дадох максимума от себе си. Победих в първата среща бронзовия медалист от предната олимпиада (Дженк Илдем), но после загубих от иранеца (Мохамад Хади Сарави) по точки и завърших на осмо място", разказа Милов пред Actualno.

Този иранец е и сред съперниците, които Милов иска да срещне на предстоящото Световно първенство за 2026 г., тъй като двамата не са се срещали отдавна и иска да вземе реванш. Кирил вярва, че трябва да победи най-добрите в категорията си и не се притеснява от никого. Двамата несъмнено гледат и отвъд Световното - към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-ма, където Милов ще опита да спечели олимпийски медал.

Да ти се откъснат бедрени мускули от костта: Анжери и въжета вързаха бедрото на Милов

Кирил не успява да се добере до медал от олимпиада и в Париж 2024, след като преди олимпиадата успява да скъса два бедрени мускула. Те буквално се откъсват от коста, което налага нова операция, за да му се поставят анкери и въжета. Така мускулите на Милов са закрепени и отново могат да функционират правилно, за да продължи състезателната си кариера.

Всички тези контузии и изпитания обаче само правят Милов по-силен. Това се вижда и от неговите резултати, които поеха във възходяща линия в последните няколко години. Две поредни европейски титли плюс още една, а в колекцията си има и два сребърни медала от световни първенства. И изглежда въпрос на време да добави и световна титла към колекцията си. А защо не и олимпийска?

Защото, както казва самият Милов, борците трябва да си вярват, да не се задоволяват с по-малко от злато и да смеят да мечтаят...