Няколко държави изкушават Кирил Милов с оферти, но той отказва да вдига друг флаг

Трикратният европейски шампион по борба Кирил Милов е имал няколко предложения да се състезава за друга държава, но ги е отказал, тъй като не може да си представи да вдига чужд флаг. Това разкри самият той в интервю за Actualno.com и Sportlive.bg. Както е известно, в последната повече от една година Кирил Милов и колегите му в ЦСКА не бяха викани в националния отбор на България, тъй като отказваха да водят централизирана подготовка.

Милов разкри, че по време на последния лагер преди Европейското първенство в Хърватия е получил няколко предложения да се състезава за други държави. Той отказа да назове имената им, но сподели, че президентите на въпросните федерации са били готови да изпълнят всички негови изисквания – дори сам да избере с кой треньор ще се подготвя. 29-годишният борец обаче е категоричен, че няма никакво намерение да се бори за друга държава.

„На последния лагер в Хърватия имаше над 280 състезатели и имах няколко предложения да се състезавам за други държави. Дори президенти на федерации дойдоха при мен и ми казваха: „Да знаеш, винаги е отворена вратата за теб, стига да пожелаеш. Идваш и се бориш за нас, няма проблем. Който пожелаеш, той ще ти е треньор. Каквото ти е необходимо, ние сме готови да ти го осигурим“. Но реално не си представям да се боря за друга държава и да вдигам друг флаг“, обясни Кирил Милов.

