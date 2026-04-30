Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

30 април 2026, 10:35 часа 341 прочитания 0 коментара
Снимка: Nikola Tsolov/Instagram
Заради силния интерес: Удължават кампанията за фен клуба на Никола Цолов

Кампанията за набиране на членове на Националния фен клуб на Никола Цолов се удължава до 31 май. Решението е продиктувано от засиления интерес на феновете в цялата страна и значителния брой нови регистрации в първите седмици от старта. 

Фен клубът обединява българската общност зад най-обещаващия ни талант в автомобилния спорт и създава активна среда за подкрепа, инициативи и събития. 

Членството е на стойност 25 евро на година. Регистрацията е достъпна на официалния сайт nikolatsolovfanclub.com чрез формата "Стани член". 

Posted by Национален фен клуб на Никола Цолов on Wednesday 29 April 2026

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Всеки регистриран фен ще получи официална персонализирана членска карта, специални фен артикули и достъп до събития и инициативи на общността.

Организаторите обявяват, че проектът е само в началото си - в следващите месеци предстоят допълнителни активности, изненади и разширяване на фен общността.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова Отговорен редактор
Никола Цолов Национален фен клуб на Никола Цолов
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес