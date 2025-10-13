Войната в Украйна:

Карлос Насар мигновено опроверга версията на Ботев: Не мога да се унижавам, искайки собствените си пари (ВИДЕО)

13 октомври 2025, 20:31 часа 39 прочитания 0 коментара
Спортист №1 на България за 2024 година Карлос Насар даде интервю пред колегите от БНТ във връзка с неподписания договор с Българската федерация по вдигане на тежести. Трикратният световен шампион бързо опроверга версията на президента на централата Стефан Ботев. Според 21-годишния ни талант хронологията на събитията е различна, което променя историята. Въпреки това Насар няма намерения да се състезава за друга държава.

Насар: Хронологията не е такава

"Отношенията ми с федерацията са доста прости - никакви са. Още преди няколко месеца ми се предложи абсурден договор. Предложих примерен договор, не ми се отговори в продължение на няколко месеца. Аз не мога да продължавам да се унижавам, искайки собствените си пари, и да ме карат да се чувствам неудобно и просто на Стефан Ботев казах, че оттук нататък той ще говори с мениджъра ми. Представих го и съм му дал номер, на който да се обади. Той ми каза, че ще му се обади, но явно не иска да говори с него, а имаше възможност. Сега бяхме на световното заедно с моя агент. Дотук ме получавам уважение от федерацията", заяви Насар.

Карлос Насар

"Той малко не представлява нещата последователно. Аз му дадох този договор преди пет месеца да го прегледа и да се коментира. Той ми го връчва сега преди световното и аз му казах, че оттук нататък тези неща ще се коментират с моя мениджър. Аз искам да мисля единствено и само за тренировки. А дали той ще ми го даде на мен и аз ще му го дам на него... мисля, че щеше да стане едно прехвърляне на топката преди световното. Да се занимавам с такова нещо е малко несериозно", обясни световният шампион.

"Бяхме на Световното заедно. Никакъв сигнал не е дал. Неговите думи са едно неуважение. Може би нямаше да закача тази тема, ако той не беше казал, че аз съм станал световен шампион, благодарение на федерацията. Преди около 3 години си скъсах ахилеса и федерацията ми каза да се оправям и не ми вдигнаха телефона. Има много федерации, за които да състезавам, но България е моят избор, защото я обичам, не защото трябва, а защото е така. Израснал съм тук и хората, които обичам и са ме научили на нещо, са тук. Треньорът ми, който си замина, е българин. И още безброй причини", категоричен е 21-годишният ни талант. "Засега нямам намерение да вдигам за друга държава, ако Ботев вече има някакви искания да ми взима правата, това вече е друга тема", завърши Карлос Насар.

Джем Юмеров
